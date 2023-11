Slovenské zdravotníctvo by sa malo zmeniť, analytici INESS navrhujú desiatky opatrení na jeho zlepšenie

Verejné zdravotné systémy sa po celom svete ocitajú pod narastajúcim tlakom. Jedným z dôvodov je starnutie obyvateľstva, keď sa rýchlo mení pomer zdravotníkov a pacientov v neprospech zdravotníkov. Ďalším dôvodom je medicínsky pokrok.

Pacienti očakávajú stále viac

Nové diagnózy a nové spôsoby liečby spolu s lepšou informovanosťou a emancipáciou pacientov rozširujú škálu potrieb, ktoré napĺňa sektor zdravotníctva.

Pacienti očakávajú od zdravotníctva stále viac. Vo svojej publikácii s názvom Slovenské zdravotníctvo 2023 – 2030, problémy a ich zlepšenia to uviedol Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti sa bude podľa analytikov rozdvojovať, čoho zárodky vidíme už dnes. Časť pacientov s menšími zdravotnými problémami a dostatočnými príjmami začne vo väčšej miere vyhľadávať čisto komerčné riešenia, teda nezmluvných poskytovateľov.

„To zároveň povedie k oslabovaniu verejného sektora, ktorý bude pre zdravotníkov a kapitál stále menej atraktívny,“ tvrdia analytici INESS.

Efektívnejšie narábanie so vzácnymi zdrojmi

Solidárne verejné zdravotníctvo môže podľa nich v budúcnosti rozkvitať len vtedy, ak sa mu podarí škálovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť, teda vyprodukovať viac s rovnakým množstvom zdrojov, prilákať dodatočný kapitál, absorbovať nielen medicínske, ale aj procesné inovácie, stabilnou a predvídateľnou legislatívou umožniť lepšie finančné plánovanie a ak si dokáže rozdeliť úlohy so súkromným sektorom.

„Ten môže priniesť lepšie procesy, efektívnejšie narábanie so vzácnymi zdrojmi, pro-klientsku orientáciu aj technologické inovácie,“ uviedli analytici. Na to, aby sa dostupnosť zdravotných služieb pre slovenských občanov do budúcna udržala, alebo dokonca narastala, malo by zdravotníctvo prejsť zmenami.

Analytici INESS identifikovali jedenásť oblastí na zmenu a v nich 36 možných konkrétnych opatrení. Ide o dokončenie transformácie štátnych nemocníc na obchodné spoločnosti, kapitálovú nezávislosť verejných nemocníc od štátu či nezávislé riadenie rozvoja nemocníc.

Návrh rozdeliť VšZP na dva kmene

Analytici tiež odporúčajú zachovať konkurenčný systém v zdravotnom poistení, zmluvnú slobodu zdravotných poisťovní a otvorený vstup do sektora poskytovateľov.

V rámci reformy financovania navrhujú zaviesť rozpočet založený na potrebách vyplývajúcich z definovaného nároku, vytvárať rezervy na úrovni poisťovní či zadefinovať ročný strop spoluúčasti pacienta.

V oblasti poistného systému by sa mal podľa analytikov zadefinovať základný poistný produkt, otvoriť systém pre zdravotné pripoistenie a otvoriť možnosť ponúknuť alternatívne produkty, napríklad s vyššou spoluúčasťou pacienta.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa by sa mala podľa INESS rozdeliť na dva kmene a tie by sa mali predať investorom. Alternatívou by podľa analytikov mohlo byť to, že by sa investorom predala len jedna časť štátnej poisťovne.