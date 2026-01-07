Slovenská lekárska komora odsudzuje útok na urgentnom príjme v Ružinove, zdravotníci sú aj naďalej otrasení

Slovenská lekárska komora ostro kritizuje nedávny incident na urgentnom príjme Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov, pri ktorom sa zdravotníci stali terčom agresívneho správania pacienta a jeho rodinných príslušníkov. Situácia si vyžiadala zásah ostrahy a policajných zložiek a výrazne ohrozila bezpečnosť zdravotníckeho personálu aj ostatných pacientov.
Ohrozovanie zdravotníkov počas práce
Podľa vyjadrení komory zdravotnícky personál pri plnení svojich každodenných úloh čelí nielen fyzickému, ale aj slovnému ohrozeniu, ktoré je neprijateľné. Lekári a sestry majú pri výkone povolania štatút chránenej osoby, čo znamená, že trestné činy spáchané voči nim sú posudzované prísnejšie ako bežné priestupky.
Znevažovanie, urážanie alebo ohrozovanie zdravotníkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je pritom považované za priestupok, ktorý má právnu ochranu zaisťujúcu bezpečné pracovné prostredie.
Komora zároveň zdôraznila, že emócie súvisiace s chorobou či obavami o blízkych sú pochopiteľné, no ich ventilovanie vo forme útokov na tých, ktorí sa snažia pomáhať, nie je ospravedlniteľné.
Cela predbežného zadržania
K incidentu došlo v sobotu ráno, keď na urgentnom príjme bratislavskej nemocnice pacient, ktorého predtým priviezla rýchla zdravotná pomoc, začal byť agresívny už pri odbere krvi. Podľa vyjadrenia riaditeľa nemocnice Alexandra Mayera pacient sprostredkovane i priamo útočil na sestru a vyhrážal sa lekárke, pričom do ambulancie vtrhla aj jeho manželka a ďalší príbuzní, ktorí sa pridali ku kriku a vyhrážkam.
„Pacient lekárku zahnal do kúta, kde sa jej opakovane vyhrážal zabitím, následne sestru chytil za krk,“ uviedol Mayer a dodal, že až zásah SBS a pätnástich príslušníkov Policajného zboru umožnil útok zastaviť bez toho, aby napadnutým osobám bolo fyzicky ublížené.
Po udalosti polícia umiestnila pacienta do cely predbežného zadržania a vzniesla voči nemu obvinenie z nebezpečného vyhrážania s tým, že subjektom vyhrážania bol zdravotnícky pracovník.
Zdravotníci zostali otrasení
Riaditeľ ružinovskej nemocnice zároveň poukázal na to, že podobné útoky nie sú ojedinelé a stávajú sa bežnou realitou. Podľa jeho slov sa urgent často mení na „bojovú arénu“, kde zdravotnícky personál denne čelí nadávkam, vyhrážkam, pľuvancom a fyzickým útokom zo strany pacientov pod vplyvom alkoholu či drog a ich sprievodných osôb.
V snahe predchádzať takýmto situáciám nemocnica zabezpečuje ostrahu SBS, ktorá za posledný rok riešila v rámci UNB viac než 350 incidentov, z ktorých 212 predstavovalo fyzické útoky na personál. Zdravotníci zasiahnutí v sobotňajšom incidente zostali podľa nemocnice otrasení.
Riaditeľ Mayer pri tom pripomenul, že aj tí, ktorí denne zachraňujú životy, majú rodiny a blízkych, ktorí očakávajú, že sa po každej službe vrátia domov živí a zdraví. Vyjadril zároveň úprimné poďakovanie všetkým zdravotníkom, ktorí napriek náročným a niekedy nebezpečným situáciám pokračujú vo svojom poslaní poskytovať starostlivosť pacientom.