Antibiotiká v Európe. Niektoré krajiny spotrebujú až trojnásobok oproti iným

Používanie antibiotík v Európe sa medzi jednotlivými krajinami výrazne líši – a v mnohých prípadoch má navyše rastúcu tendenciu. Zdravotnícki experti pritom čoraz hlasnejšie varujú, že nadmerné užívanie týchto liekov urýchľuje vznik antimikrobiálnej rezistencie, ktorá sa stáva jednou z najväčších hrozieb pre verejné zdravie.
Antimikrobiálna rezistencia (AMR) vzniká vtedy, keď sa baktérie či vírusy dokážu prispôsobiť existujúcim liekom a prestanú na ne reagovať. Dôsledky sú vážne – podľa odborníkov spôsobuje AMR každoročne viac ako 35-tisíc úmrtí v Európskej únii, na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku.
Aj preto Rada EÚ v roku 2023 vyzvala členské štáty, aby znížili spotrebu antibiotík a zabezpečili, že aspoň 65 percent používaných liekov budú antibiotiká prvej voľby. Najnovšie údaje však ukazujú, že Európa tieto ciele zatiaľ nesplnila.
Priepastné rozdiely
Ako referuje web euronews.com, podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) dosiahla v roku 2024 priemerná spotreba v EÚ 20,3 dennej dávky antibiotík na 1 000 obyvateľov. Ide o nárast o dve percentá v porovnaní s obdobím pred pandémiou v roku 2019 a zároveň o hodnotu výrazne nad cieľom EÚ, ktorý do roku 2030 počíta so znížením na 15,9 dávky.
Rozdiely medzi krajinami sú pritom priepastné. Kým v Holandsku dosiahla spotreba len 9,8 dennej dávky, v Grécku to bolo až 29,9, teda takmer trojnásobok.
Podľa Evelyne Jouvin Marcheovej z francúzskeho Národného inštitútu pre zdravie a lekársky výskum (Inserm) zohráva významnú úlohu rýchlosť, akou sa zdravotné odporúčania dostávajú do praxe. „Zavádzanie medzi krajinami nie je úplne rovnaké,“ vysvetlila pre Euronews Health.
Znepokojujúce je, že v mnohých štátoch sa situácia zhoršuje. Od roku 2020 zaznamenalo ECDC nárast spotreby antibiotík napríklad v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku, ale aj v pobaltských krajinách či severských štátoch.
ECDC vo svojej novembrovej správe upozornilo, že slabý pokrok pri plnení cieľov EÚ poukazuje na potrebu zásadného posilnenia opatrení proti zbytočnému a nevhodnému používaniu antibiotík na všetkých úrovniach zdravotnej starostlivosti. Kľúčová je podľa agentúry modernizácia diagnostiky, lepšia prevencia infekcií a dôslednejšia kontrola ich šírenia.
Situáciu navyše komplikuje starnutie európskej populácie a riziko cezhraničného šírenia patogénov odolných voči liekom.
Svoj diel zodpovednosti však majú aj samotní pacienti. Podľa Marcheovej je dôležité, aby ľudia antibiotiká užívali presne podľa predpisu a neodkladali si ich „na neskôr“. „Máte presne takú dávku antibiotík, akú potrebujete na liečbu,“ zdôraznila.