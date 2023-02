Nemocnica v Poprade bude v Mobilnom odberovom mieste testovať už iba v pondelky

Nemocnica v Poprade avizuje zmenu vo fungovaní Mobilného odberového miesta (MOM). Ako pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda, po novom v ňom budú testovať už iba v pondelky a nie v každý pracovný deň, ako tomu bolo doteraz. Vyhradené na to budú dve hodiny, a to od 7:00 do 9:00, s platnosťou od 13. februára.

Systém testovania na ochorenie COVID-19 ostáva nezmenený. Všetky PCR testy budú vykonávať na pracovisku MOM v areáli nemocnice na základe objednania cez rezervačný systém nemocnice alebo portál korona.gov.sk. Nemocnica pripomenula, že pacienti, ktorí majú indikované PCR vyšetrenie lekárom, sa musia preukázať výmenným lístkom.