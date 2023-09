Naozaj zdravotníctvo financujú len pracujúci a kde všade sa zdroje míňajú?

Dávate svoje ťažko zarobené peniaze do daňovo-odvodového systému a možno sa pýtate – kam idú naše dane a odvody? Dnes sa pozrieme na to, ako sa financuje zdravotníctvo na Slovensku a ako sú naše zdravotné odvody a dane využívané.

Zdravotníctvo na Slovensku sa financuje z daňovo-odvodového systému. To je realita, ktorej väčšina z nás rozumie. Ale často nás zaráža, ako sa tieto peniaze využívajú a či sa míňajú efektívne.

Na zdravotníctvo neprispievajú len pracujúci

Približne tromi štvrtinami do systému prispievajú pracujúci cez verejné zdravotné poistenie a zvyšnú štvrtinu vykryje štát cez dane, tzv. platby za poistencov štátu.

Občas sa pritom mylne tvrdí, že celé zdravotníctvo fakticky financujú pracujúci. Nie je to však pravda, keďže dane na Slovensku platíme všetci, aj dôchodcovia, aj mamičky na materskej dovolenke nakupujúce v obchode. Dane sú totiž aj nepriame, teda daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane.

Napríklad nepracujúci penzista ako fajčiar ako šofér platí zo svojho dôchodku daň z pridanej hodnoty, spotrebnú daň z cigariet aj spotrebnú daň z pohonných hmôt. Teda aj dôchodca si svojou troškou prispieva na financovanie zdravotnej starostlivosti.

V roku 2022 sa v zdravotníctve na Slovensku minulo šesť miliárd eur. To je veľké množstvo peňazí, ktoré by mohlo priniesť obrovské výsledky, ak by sa správne využívalo.

Jedným z hlavných problémov je však to, že veľa týchto peňazí je rozptýlených medzi rôzne inštitúcie a organizácie, ktoré majú rôzne úrovne transparentnosti a efektívnosti.

Ako teda môžeme vedieť, kam presne idú naše dane?

Naše dane idú do štátneho rozpočtu a odvody do poisťovní, z čoho sa potom financujú rôzne verejné služby, vrátane zdravotníctva. Na Slovensku sú dve hlavné formy financovania zdravotníctva: verejné a súkromné. Verejné financovanie je zabezpečené prostredníctvom zdravotného poistenia, ktoré je povinné pre všetkých občanov.

Zdravotné poisťovne potom tieto prostriedky používajú na financovanie zdravotnej starostlivosti. Súkromné financovanie je zabezpečené cez priame platby za zdravotnú starostlivosť, či prostredníctvom dobrovoľných príspevkov na zdravotnú starostlivosť.