Ministerstvo zdravotníctva zverejní doplnkové programy pre nemocnice, sľúbilo aj zlepšenie komunikácie

aktualizované 6. apríla, 14:07

Ministerstvo zdravotníctva SR vo štvrtok zverejní schválené doplnkové programy pre nemocnice. Po rokovaní s predstaviteľmi Združenia samosprávnych krajov SK 8 to na brífingu uviedol štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič.

Ďalšie kolo hodnotenia

„Proces pokračuje ďalej, všetky starosti, ktoré vznikli v regiónoch, budeme ďalej pretransformovávať do adekvátnej odbornej komunikácie a zohľadňovať špecifiká, ktoré vyvstali,“ povedal.

Do konca mája sa podľa neho uskutoční ďalšie kolo hodnotenia doplnkových programov. Dovtedy je podľa neho možné podať žiadosti o ďalšie doplnkové programy. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva tiež županom sľúbil zlepšenie komunikácie, a to iniciovaním výjazdov do samosprávnych krajov.

Redukcia programov nenastala

„Po revízii doplnkových programov so samotnými nemocnicami nastala viac-menej väčšia miera spokojnosti. Zachovali sa medicínske programy na širokej báze. Ich redukcia, ktorá hrozila, nenastala,“ uviedol predseda SK8 a zároveň šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Do diskusie o doplnkových programoch podľa neho vstúpilo niekoľko výhrad, ktoré sa v nasledujúcom období budú riešiť s jednotlivými nemocnicami.

„Máme problémy so zadefinovaním jednotlivých medicínskych programov, ktoré nedávajú odbornú logiku a tam, dúfam, o tom rozhodnú skutoční medici. Tento krok k uzdraveniu siete nemocníc je naštartovaný dobre,“ uzavrel Viskupič.