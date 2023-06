Ministerstvo nemá dostatok peňazí na kúpu defibrilátorov pre obce, podľa Palkoviča má financie zabezpečiť samospráva

Ministerstvo zdravotníctva SR nedisponuje rozpočtom, ktorý by finančne pokryl nákup automatických externých defibrilátorov (AED) umiestnených na verejne prístupných miestach v obciach nad 500 obyvateľov. Finančné zdroje by mala zabezpečiť samotná samospráva. Po rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Obce s viac ako 500 obyvateľmi musia do konca budúceho roka zabezpečiť na verejne prístupnom mieste automatický externý defibrilátor (AED). Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca za hnutie OĽaNO Mareka Krajčího k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý schválil parlament.

Pre každých 5 000 obyvateľov musia obce a mestá zabezpečiť na verejne prístupnom mieste dodatočný automatický externý defibrilátor. Od začiatku roka 2025 musia obce a mestá po Slovensku rozmiestniť takmer 2,1 tisíca defibrilátorov.

„Vítame túto aktivitu, defibrilátory sú bežnou súčasťou rýchlej zdravotnej pomoci,“ uzavrel Palkovič.