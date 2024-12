Minister zdravotníctva navrhol lekárskym odborárom korektné ponuky, tvrdí Asociácia nemocníc Slovenska - VIDEO

ANS po pondelkovej tripartite tvrdí, že minister zdravotníctva navrhol LOZ korektné ponuky. Na tlačovej konferencii sa na tom zhodli zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS). Prezident ANS Marián Petko uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva SR dosiahlo s Lekárskym odborovým združením dohodu na 10 bodoch.

Tie sa týkajú ďalšieho vzdelávania lekárov a sestier, rezidentného programu, netransformovania nemocníc na akciové spoločnosti, transparentného financovania slovenského zdravotníctva, v súvislosti s platbami DRG. Rovnako sa dohodli na jasných pravidlách pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby neboli pochybnosti o tom, kto na koho dopláca.

S niekoľkými bodmi zásadne nesúhlasia

„Je niekoľko bodov s ktorými my zásadne nesúhlasíme. V prvom rade trestná zodpovednosť riaditeľov nemocníc, to je pre nás červená čiara. Nesúhlasíme s tým, aby personálny normatív, ktorý je starý z roku 2008 vydaný ministerstvom zdravotníctva ako nižšia právna norma bol zakomponovaný do zákona, v akom je stave, s tým zásadne nesúhlasíme,“ uviedol prezident ANS Marián Petko.

Uviedol, že sú za to, aby sa v roku 2025 prepracoval na pomery 21. storočia a 20. rokov, ale niektoré veci v prijatom normatíve boli podľa jeho slov brané ako nevyhnutné zlo s ďalším rizikom trestnoprávnej zodpovednosti riaditeľov nemocníc.

„Keď štát deklaruje verejne, že na Slovensku chýba 3 tisíc lekárov a 7 až 10 tisíc sestier, nesmie štát prijať zákon, ktorý bude za to postihovať riaditeľov nemocníc. Ak by k tomu došlo obrátime sa na európsku komisiu, aby posúdila či toto možné je,“ uviedol Petko s tým, že ide o návrh LOZ.

ANS prosí lekárov, aby stiahli svoje výpovede

Minister zdravotníctva na rokovaní tripartity deklaroval, že oblasti, ktoré sú už dohodnuté predloží na vládu, ktorá ho zaviaže, aby mohol konať. Podľa ANS je potrebné prijať uznesie vlády, že sa tento proces legislatívne vykoná v prvom štvrťroku budúceho roka, keďže parlament už tento rok nemá v pláne zasadať a hlasovať o nových dohodách s LOZ. ANS zároveň apeluje na lekárskych odborárov, aby lekári stiahli svoje výpovede, špeciálne keď situácia eskaluje výpoveďami zo služieb.

Asociácia nemocníc nechce, aby pacienti ostali od nového roka bez poskytovanej zdravotnej starostlivosti, preto prosia lekárov, aby stiahli svoje výpovede. Vyzývajú aj LOZ, aby lekárov k tomu presvedčilo. ANS navrhuje, aby sporné 4 body dohody medzi MZ SR a LOZ sa dohodli počas prvého štvrťroka budúceho roka.

Medzi sporné body patria zákon o valorizácií platov, ako aj zrušenie trestnej zodpovednosti lekárov, čo sa dá zrušiť jedine legislatívnym procesom. ANS nechce, aby trestná zodpovednosť padla aj na riaditeľov nemocníc, ako žiadajú odborári. Na rokovaniach ešte nedošlo k dohode ani o zákone o verejných nemocniciach a personálnom zabezpečení.