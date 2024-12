KDH podporí zvolanie mimoriadnej schôdze k situácii v zdravotníctve, chce zabezpečiť prítomnosť lekárov pri pacientoch

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je pripravené podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k súčasnej situácii v zdravotníctve. Svojimi hlasmi tiež podporí prijatie takej legislatívy, aby pacient mal pri svojom lôžku lekára.

Uviedol to jeho predseda Milan Majerský počas tlačového brífingu pred budovou popradskej nemocnice, kde podľa jeho slov podala výpoveď zhruba polovica lekárov. Hnutie je zásadne proti tomu, aby pacienti, či už v období Vianoc alebo po Novom roku, ostali bez lekára. KDH je podľa Majerského pripravené prísť do Národnej rady SR aj medzi sviatkami.

Kriminalizácia lekárov

„To, že ministerstvo kriminalizuje lekárov cez zákon, ktorý narýchlo upečený a pripravený ešte v tomto roku narýchlo schválili v národnej rade, je nehorázne,“ skonštatoval. Podľa jeho slov súčasný i doterajší ministri zdravotníctva dlhodobo nepripravili nič, čo by systematicky riešilo situáciu v zdravotníctve.

„Určite podporíme takú legislatívu, ktorá prestane kriminalizovať lekárov, a ktorá medzi sviatkami a po Novom roku zabezpečí to, aby lekári boli pri svojich pacientoch,“ dodal predseda hnutia.

Výzva na konštruktívny dialóg

Približne 3 400 lekárov dalo výpovede, výpovedné lehoty vo väčšine prípadoch končia na konci tohto roka. Podľa člena zdravotníckeho výboru Františka Majerského (KDH) je situácia v zdravotníctve najhoršia od vzniku Slovenskej republiky. „Ak by v novom roku len na jednu hodinu dali výpoveď lekári, bola by ohrozená zdravotná starostlivosť a mohol by zomrieť pacient,“ poznamenal.

Lekárska starostlivosť však môže byť ohrozená už v najbližších dňoch, keďže už vyše tisíc lekárov podalo výpovede aj zo služieb, z takzvaných nadčasov. Počas niektorých hodín tak bude problém nájsť lekárov do pohotovostných služieb. „Vyzývame obe strany, aby našli konštruktívny dialóg a dohodli sa, aby pacient na konci dňa netrpel,“ povedal František Majerský.