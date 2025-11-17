Mestá a obce sa purpurovým osvetlením opäť pripojili k Svetovému dňu predčasne narodených detí

Samosprávy po celom Slovensku sa opäť pripojili k medzinárodnej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí. Dominanty miest a obcí sa v uplynulých dňoch rozžiarili purpurovým svetlom, ktoré symbolizuje nádej, odvahu a spolupatričnosť s najmenšími deťmi a ich rodinami. Ide zároveň o gesto úcty a vďaky zdravotníckym pracovníkom za ich nasadenie v starostlivosti o predčasne narodené deti.
Udeľovali ocenenia
Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva občianske združenie Malíček, ktoré sa dlhodobo venuje podpore rodín, zlepšovaniu podmienok na neonatologických oddeleniach, organizácii osvetových aktivít a zvyšovaniu povedomia o špecifikách života predčasne narodených detí. Spolupráca odborníkov, samospráv a občianskeho sektora pomáha presadzovať túto tému do verejného priestoru a prináša reálnu pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v náročnej situácii.
Minulý týždeň vo štvrtok si predseda Združenia miest a obcí Slovenska osobne prevzal ocenenie Purpurové srdce z rúk zástupcov občianskeho združenia Malíček a Neonatologickej spoločnosti Slovenska. Vyznamenanie bolo udelené ako poďakovanie za podporu rodičov predčasne narodených detí a za dlhodobé úsilie o zlepšovanie podmienok v tejto oblasti.
Medzi ocenenými samosprávami figurovalo aj členské mesto ZMOS Prešov, ktoré si za svoju aktívnu činnosť v tejto téme prevzalo rovnaké ocenenie. Cenu v mene mesta prevzal primátor František Oľha. Uznanie reflektuje systematickú snahu mesta podporovať rodiny a zvyšovať povedomie o význame odbornej neonatologickej starostlivosti.
Zapája sa stále viac samospráv
ZMOS zároveň vyjadrilo poďakovanie všetkým samosprávam, ktoré sa do iniciatívy zapojili, pričom ich počet z roka na rok narastá. Medzi mestá, ktoré svoju účasť v roku 2025 aktívne potvrdili, patrí Fiľakovo, kde purpurovým svetlom žiaril hrad, Ružomberok s historickou radnicou, Topoľčany s radnicou, Holíč so zámkom, Brezno s mestskou radnicou, Partizánske, kde bol nasvietený Kostol Božského srdca Ježišovho, ako aj Prešov, Martin, Bardejov, Nové Zámky či Dunajská Streda. V týchto mestách boli rozsvietené objekty ako radnice, divadelné námestia, mestské úrady, pešie zóny alebo kultúrne stavby.
Ide však len o časť z množstva samospráv, ktoré sa každoročne zapájajú a purpurovým osvetlením podporujú túto dôležitú myšlienku. ZMOS ďakuje všetkým mestám, obciam, organizáciám, zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa aktívne podieľajú na podpore predčasne narodených detí. Purpurové svetlo sa stáva symbolom spoločného záujmu pomáhať tým najzraniteľnejším.