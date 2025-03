Lekárski odborári chcú presun malých nemocníc pod štát, reagujú tak aj na korupčný škandál šéfa ANS

Lekárske odborové združenie (LOZ) vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby sa zasadil o presun malých nemocníc, ktoré sú pod správou štátu alebo vyšších územných celkov (VÚC), do Asociácie štátnych nemocníc. LOZ to uviedlo v súvislosti s medializovanými informáciami o odsúdení prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľa bardejovskej nemocnice, Mariána Petka, z korupcie a následným postojom ANS.

Pomohlo by to stabilite systému

Asociácia štátnych nemocníc zastupuje podľa LOZ výlučne verejné záujmy občanov. Podľa lekárskych odborárov by tento krok prispel k lepšej spolupráci medzi malými štátnymi nemocnicami, optimalizácii využívania verejných financií a ochrane zdravotníkov a pacientov pred nadmerným finančným tlakom.

LOZ je tiež presvedčené, že presun nemocníc vlastnených štátom do Asociácie štátnych nemocníc a povzbudenie nemocníc pod správou VÚC, aby vstúpili do tejto asociácie, by prispelo k stabilite systému a ochrane kvality zdravotnej starostlivosti.

Asociácia nemocníc Slovenska stojí za Petkom

Marián Petko je odsúdený za korupciu, keď vo svojej kancelárii preberal úplatok 67 tisíc eur za sprostredkovanie zákaziek pre istú stavebnú firmu. Riaditeľ bardejovskej nemocnice dostal za korupciu peňažný trest vo výške 10 tisíc eur. Koaliční aj opoziční poslanci vyzvali prezidenta ANS k odstupu z oboch jeho postov.

Asociácia nemocníc Slovenska však vyjadrila podporu svojmu prezidentovi. Podľa ANS Petko dlhodobo háji záujmy regionálnych nemocníc a pacientov a jeho práca a skúsenosti sú pre ANS nenahraditeľné.