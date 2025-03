Asociácia nemocníc Slovenska vyjadrila podporu Mariánovi Petkovi, ktorý je odsúdený za korupciu

Asociácia nemocníc Slovenska vyjadrila podporu svojmu prezidentovi Mariánovi Petkovi, ktorý je zároveň riaditeľom bardejovskej nemocnice. Mariána Petka vo februári Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil za korupciu.

Vyzvali ho k odstúpeniu

Poslanci koalície aj opozície zareagovali na obvinenie výzvou, aby Petko odstúpil z postu prezidenta ANS a riaditeľa bardejovskej nemocnice.

Na odstúpenie ho vyzvali bývalý minister zdravotníctva a poslanec hnutia Slovensko Marek Krajčí, poslanec SMER – sociálna demokracia (SMER-SD) Jozef Valocký, poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Oskar Dvořák, ako aj poslanci z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

Petka odsúdili za korupciu

Marián Petko je odsúdený za korupciu, keď vo svojej kancelárii preberal úplatok 67-tisíc eur za sprostredkovanie zákaziek pre istú stavebnú firmu. Riaditeľ bardejovskej nemocnice dostal za korupciu peňažný trest vo výške 10-tisíc eur, pričom on sám mal braním úplatkov získať viac ako 100-tisíc eur. Podľa exministra zdravotníctva Mareka Krajčího je tento trest neúmerný.

„Pán riaditeľ by mal minimálne abdikovať na pozíciu šéfa ANS, lebo on ich reprezentuje, neustále sa nám prihovára. Ako môžeme človeka, ktorý bol odsúdený za korupciu, vôbec brať vážne?“ uviedol Krajčí.

Koaličný poslanec zo Smer-SD Jozef Valocký vyhlásil, že na Petkovom mieste by z pozície riaditeľa nemocnice odstúpil. Oskar Dvořák z PS dodal, že ak by bol Petko v jeho pôsobnosti, nebol by riaditeľom nemocnice. Dvořák však uznal, že tieto otázky sú v kompetencii neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nie štátu.

Výzva ministrovi zdravotníctva

„Nemocnica s pol. Sv. Jakuba v Bardejove je nezisková organizácia, ktorá nie je priamo v správe ministerstva zdravotníctva, avšak ministerstvo pod vedením Kamila Šaška je jedným zo zakladateľov tejto nemocnice. Rovnako ministerstvo zdravotníctva menuje členov správnej rady, ktorá následne volí a odvoláva riaditeľa nemocnice v Bardejove. Preto za akékoľvek dôsledky tohto stavu bude priamo zodpovedný minister zdravotníctva,“ uviedli poslanci z KDH.

Kresťanskí demokrati preto vyzývajú ministra Kamila Šaška, aby okamžite vykonal všetky kroky, ktoré povedú k odvolaniu Mariána Petka z pozície riaditeľa bardejovskej nemocnice a nehazardoval s miliónmi eur z eurofondov.

„Asociácia nemocníc Slovenska vyjadruje podporu svojmu prezidentovi Mariánovi Petkovi, ktorý dlhodobo háji záujmy regionálnych nemocníc a pacientov. Jeho práca a skúsenosti sú pre ANS nenahraditeľné a naďalej v ňom vidíme silného lídra v boji za lepšie podmienky v zdravotníctve,“ uviedla ANS pre Denník N. Vedenie asociácie dodalo, že sa bude témou zaoberať na najbližšom rokovaní Rady ANS po tom, čo Petko požiadal, aby bol tento bod zaradený do programu rokovania.