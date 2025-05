Bratislavská mestská časť Lamač žiada štát o vrátenie pozemkov na Rázsochách pôvodným vlastníkom. Informuje o tom Marína Gorghetto z referátu komunikácie mestskej časti.

„Vláda SR pred týždňom verejnosti predstavila nový zámer výstavby Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB),“ uviedla s tým, že projekt sa podľa oznámenia nebude realizovať ani na lamačských Rázsochách, ani v Ružinove, ale na pozemkoch v mestskej časti Vajnory.

Absentujúci dialóg medzi štátom a samosprávou

Starosta Lamača Igor Polakovič upozorňuje na opakujúci sa problém úplnej absencie dialógu medzi štátom a samosprávou.

„Tak ako v prípade presunu projektu UNB do Ružinova, ani teraz neprebehla z našou mestskou časťou žiadna konzultácia. Samospráva sa o novej lokalite dozvedela z tlačovej konferencie. Naďalej nevieme, aký zámer má štát s Rázsochami,“ konštatuje starosta. Zástupcovia Lamačskej samosprávy upozorňujú, že projekt UNB na Rázsochách v apríli získal kladné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR v rámci procesu EIA.

„Ministerstvo životného prostredia na základe komplexného posúdenia a odborného posudku súhlasilo s realizáciou novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách. Napriek tomu vláda oznámila presun projektu do inej lokality,“ upozorňuje Polakovič.

Výzva na vrátenie vyvlastnených a vykúpených pozemkov

Pozemky v lokalite Rázsochy boli v minulosti štátom vyvlastnené alebo vykúpené práve za účelom výstavby univerzitnej nemocnice. Rozhodnutím vlády SR presunúť výstavbu UNB z Rázsoch najskôr do Ružinova a aktuálne do Vajnor však podľa lamačskej samosprávy zanikol pôvodne deklarovaný verejný záujem, ktorý legitimizoval zásah do vlastníckych práv pôvodných majiteľov pozemkov.

V nadväznosti na toto rozhodnutie schválilo miestne zastupiteľstvo v Lamači uznesenie, ktorým poverilo starostu, aby doručil Úradu vlády SR a Ministerstvu zdravotníctva SR výzvu na vrátenie vyvlastnených a vykúpených pozemkov ich pôvodným vlastníkom a zároveň inicioval rokovania s týmito inštitúciami o ďalšom postupe. Mestská časť žiada o transparentnú, vecnú a odbornú diskusiu o ďalšom osude územia Rázsochy, ako aj o projekte výstavby UNB ako celku. Výstavba nemocnice na Rázsochách sa začala ešte v roku 1987 a zastavila sa v roku 2000.

„Po rokoch chátrania a rozkrádania skeletu bola v roku 2019 stavba zbúraná a štát pre túto lokalitu predstavil nový projekt, ktorý mal byť financovaný z Plánu obnovy. Termíny sa však ukázali ako nerealistické a projekt sa pred rokom presunul najprv do Ružinova, aktuálne do Vajnor,“ doplnila samospráva.