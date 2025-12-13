Konzumácia energetických nápojov medzi študentami rastie, lákavý obal však skrýva mnohé riziká

So záverom roka a blížiacim sa obdobím skúšok a polročných hodnotení narastá medzi študentmi konzumácia energetických nápojov. Stredoškoláci dobiehajú známky, vysokoškoláci sa učia cez noc a mnohí siahajú po plechovkách so sľubom zvýšenej koncentrácie a výkonnosti. Zdravotníci však upozorňujú, že za lákavým obalom týchto nápojov sa skrývajú riziká, ktoré môžu viesť až k cievnej mozgovej príhode.
Podľa novej štúdie The Impact of Energy Drinks on Health of Children and Young Adults (2024) sa spotreba energetických nápojov medzi mladými ľuďmi výrazne zvyšuje. Výskum poukazuje na súvislosť medzi nadmernou konzumáciou kofeínu, taurínu, cukru a ďalších stimulantov a narušením krvného tlaku, srdcového rytmu a zrážanlivosti krvi. Práve tieto faktory môžu výrazne prispieť k vzniku mŕtvice.
Zloženie nápojov
Upozorňujú aj na to, že mnohé z týchto nápojov sú bežne dostupné v obchodoch bez obmedzení, cenovo prístupné a cielene propagované práve medzi mladými spotrebiteľmi. Nebezpečenstvo spočíva nielen v zložení samotných nápojov, ale aj v ich kombinovaní a dôvodoch, pre ktoré po nich mladí siahajú.
Kofeín v jednej plechovke často prekračuje odporúčaný denný limit pre dospievajúcich, pričom zvyšuje krvný tlak, urýchľuje srdcovú frekvenciu a zužuje cievy. Taurín môže narušiť rovnováhu elektrolytov a ovplyvniť nervový systém, a jeho účinok sa pri kombinácii s kofeínom znásobuje. Vysoký obsah cukru zasa zhoršuje metabolické funkcie a podporuje zápalové procesy.
Niektoré nápoje obsahujú aj guaranu či ženšen, ktorých vplyv na dospievajúci organizmus stále nie je dostatočne preskúmaný. Psychologička Annamária Szevecsek z nemocnice Vitalita v Lehniciach, ktorá sa venuje pacientom po cievnych mozgových príhodách, upozorňuje, že tento trend má hlbšie korene.
Spánok ako liek
„Energetické nápoje tak často slúžia ako rýchla náplasť na hlbší problém, ktorý si vyžaduje systémové riešenie. Mnohí tínedžeri a mladí dospelí dnes fungujú v režime chronického nedostatku spánku, vysokého tlaku na výkon a neustálej digitálnej stimulácie. Energetické nápoje neadresujú príčinu únavy, len ju na chvíľu potlačia,“ vysvetľuje.
Štúdia Sleep Duration and Stroke zverejnená Americkou asociáciou pre srdce v roku 2020 preukázala, že krátky spánok pod sedem hodín denne zvyšuje riziko intracerebrálneho krvácania, zatiaľ čo nadmerne dlhý spánok nad deväť hodín môže zvyšovať pravdepodobnosť ischemickej mŕtvice. Spánok je podľa odborníkov jeden z najdôležitejších, no najviac zanedbávaných prvkov prevencie. Mnohí študenti však namiesto úpravy režimu siahajú po rýchlom riešení v podobe stimulantov.
Ak cievna mozgová príhoda postihne mladého človeka, okoliu sa to môže zdať ako nepredstaviteľné. No práve u mladých ľudí dochádza čoraz častejšie k akútnym neurologickým komplikáciám, upozorňuje Marianna Hodosy, fyziatrička a primárka špecializovanej nemocnice FBLR Vitalita v Lehniciach.
Vážne následky
„Dôležitá je včasná a odborná rehabilitácia čo najskôr po stabilizácii zdravotného stavu pacienta po príhode. Základom úspešného zotavenia je pravidelný tréning, pri ktorom sa jednotlivé pohyby opakujú dostatočne často, aby sa aktivovali opravné mechanizmy tela,“ uviedla. Zdôrazňuje, že mladý organizmus má vyššiu mieru neuroplasticity a šancu na zotavenie, no liečba vyžaduje dôslednosť, čas a odborný prístup.
Odborníci upozorňujú, že hoci energetické nápoje vyzerajú ako neškodný pomocníci počas skúšok, môžu spustiť kaskádu procesov, ktoré majú vážne zdravotné následky. Jedna prebdená noc môže prejsť bez ujmy, no ďalšia plechovka navyše môže spustiť ochorenie, ktoré zásadne ovplyvní život mladého človeka. Lekári preto apelujú na prevenciu a zdravý životný štýl. Efektívne učenie podľa nich možno podporiť aj bez stimulantov – pomocou kvalitného spánku, pravidelných prestávok, hydratácie a vyváženého režimu.