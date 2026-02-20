Kolostrum a imunita: má zmysel jeho užívanie počas chrípkovej sezóny?

Medzi látky, ktoré si v posledných rokoch získavajú pozornosť, patrí aj kolostrum – prvé mlieko produkované cicavcami krátko po pôrode. Má však jeho užívanie význam aj pre deti a dospelých počas chrípkovej sezóny? A čo na to hovorí odborná verejnosť?
Čo je kolostrum a prečo je biologicky výnimočné
Kolostrum je hustá, výživovo bohatá tekutina, ktorá obsahuje vysoké koncentrácie bioaktívnych látok. Medzi najdôležitejšie patria imunoglobulíny (najmä IgG), laktoferín, cytokíny, rastové faktory a ďalšie zložky podporujúce imunitné mechanizmy.
V prirodzenom kontexte je jeho úlohou ochrana novorodenca v období, keď jeho vlastný imunitný systém ešte nie je plne vyvinutý. Práve vysoký obsah protilátok a ochranných látok je dôvodom, prečo sa kolostrum spracúva aj do podoby kapsúl ako súčasť kategórie výživové doplnky.
Ako môže kolostrum pôsobiť na imunitný systém
Imunita nie je jednorozmerný pojem. Zahŕňa vrodenú aj získanú zložku, slizničnú ochranu aj systémovú odpoveď. Významnú úlohu zohráva aj črevná bariéra, keďže veľká časť imunitných buniek sa nachádza práve v tráviacom trakte.
Kolostrum môže pôsobiť viacerými mechanizmami:
Podpora slizničnej imunity – imunoglobulíny sa viažu na patogény v tráviacom trakte a môžu prispieť k ich neutralizácii.
Podpora integrity črevnej bariéry – rastové faktory a ďalšie bioaktívne zložky môžu napomáhať regenerácii sliznice.
Modulácia imunitnej odpovede – niektoré zložky kolostra ovplyvňujú zápalové procesy a komunikáciu medzi imunitnými bunkami.
Počas chrípkovej sezóny, keď je organizmus vystavený zvýšenej vírusovej záťaži, môže mať podpora týchto mechanizmov význam najmä ako súčasť komplexného prístupu – spolu s dostatkom spánku, vyváženou stravou a pohybom.
Má zmysel užívanie kolostra preventívne?
Záujem o kolostrum v období zvýšeného výskytu respiračných ochorení nie je náhodný. Viaceré odborné práce poukazujú na to, že jeho pravidelné užívanie môže prispieť k lepšiemu zvládaniu sezónnej záťaže organizmu, najmä u ľudí vystavených stresu, fyzickej námahe či častému kontaktu s kolektívom. Pozornosť sa sústreďuje predovšetkým na podporu slizničnej imunity a celkovej odolnosti organizmu.
Preventívne užívanie kolostra preto mnohí vnímajú ako aktívny krok smerom k stabilnejšej obranyschopnosti počas jesene, zimy a jari. Hoci účinok závisí od viacerých faktorov – vrátane kvality prípravku a individuálneho stavu organizmu – kolostrum môže byť zmysluplnou súčasťou komplexného prístupu, ktorého cieľom je posilnenie imunity.
Nejde o náhradu základných preventívnych opatrení, ale o doplnenie stratégie starostlivosti o zdravie. V kombinácii so zdravým životným štýlom môže predstavovať praktický spôsob, ako organizmu pomôcť lepšie sa vyrovnať s náročným obdobím chrípkovej sezóny.
Pre koho môže byť kolostrum vhodné
Deti
U detí je téma imunity počas školského roka mimoriadne aktuálna. Kolostrum sa niekedy zvažuje ako podpora v období častých respiračných infekcií. Vždy je však vhodné konzultovať jeho užívanie s pediatrom, najmä pri alergiách alebo chronických ochoreniach.
Dospelí v pracovnom strese
Chronický stres, nedostatok spánku a vysoké pracovné tempo môžu oslabovať prirodzenú obranyschopnosť. V tomto kontexte sa kolostrum môže zaradiť medzi výživové doplnky, ktoré cielia na podporu rovnováhy imunitného systému.
Seniori
S pribúdajúcim vekom dochádza k postupnému oslabovaniu imunitnej odpovede. U seniorov môže byť dôležité najmä udržiavanie dobrej funkcie črevnej bariéry a primeranej imunitnej reakcie, pričom kolostrum je jednou z možností, o ktorej sa diskutuje.
Športovci
Intenzívna fyzická záťaž môže dočasne znižovať imunitnú odolnosť. Niektoré štúdie sa zameriavali práve na športovcov a sledovali výskyt infekcií horných dýchacích ciest počas náročných tréningových období. Aj tu sa kolostrum skúma ako podpora regenerácie a ochrany organizmu.
Rozumný prístup je základ
Pri výbere akéhokoľvek produktu z kategórie výživové doplnky je dôležité zamerať sa na kvalitu suroviny, spôsob spracovania a transparentné informácie o obsahu účinných látok. Rovnako dôležité je realistické očakávanie.
Kolostrum môže byť zaujímavým nástrojom na podporu organizmu počas chrípkovej sezóny, no nenahrádza zdravý životný štýl ani lekársku starostlivosť. Posilnenie imunity je vždy výsledkom viacerých faktorov – od výživy cez pohyb až po duševnú pohodu. Ale sk sa kolostrum stane súčasťou tejto komplexnej stratégie, môže mať svoje prospešné miesto.
