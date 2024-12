KDH kritizuje súčasný stav slovenského zdravotníctva, Fico by mal konečne vziať opraty do rúk - VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadrilo nespokojnosť so súčasnou situáciou v slovenskom zdravotníctve, kde podľa nich pacienti zostávajú na poslednom mieste záujmov vlády.

Nový zákon

„Vláda by sa konečne mala dohodnúť s lekármi a premiér Fico by mal konečne vziať opraty zdravotníctva do rúk, aby sa stalo premiérskou témou,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

KDH zároveň upozornilo na nový zákon, ktorý od 1. januára 2025 zabezpečí umiestnenie defibrilátorov vo väčších obciach.

„Dnes však chceme poukázať aj na to dobré, čo sa dosiahlo v zdravotníctve. Chcel by som sa poďakovať aj nášmu poslancovi Františkovi Majerskému, ktorý dlhodobo presadzoval tieto defibrilátory,“ doplnil Majerský.

Umiestňovanie defibrilátorov

Poslanec KDH František Majerský vysvetlil, že už pred siedmimi rokmi začali v Poprade s umiestňovaním defibrilátorov do obcí.

„Zistili sme, že sme pri pacientoch neskoro, preto sme začali robiť to, čo robí vyspelý svet, umiestňovať verejné defibrilátory v obciach a vyškolili sme ľudí,“ povedal Majerský.

Výsledky projektu sú podľa Majerského zreteľné, pričom v rokoch 2022 a 2023 bolo zachránených 51 a 40 životov a tento rok už 70. KDH zároveň vyzvalo vládu na predloženie reformy zachránenia zdravotnej služby, aby sa zlepšila starostlivosť o pacientov.

Konštruktívny dialóg

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) vyjadril frustráciu z neustáleho kolabovania systému zdravotnej starostlivosti. ZAP odmieta represívne opatrenia vlády a očakáva konštruktívny dialóg, ktorý prinesie systémové riešenia.

„Nechceme, aby sa prehlbovalo napätie medzi zúčastnenými stranami a ohrozila sa kontinuita zdravotnej starostlivosti,“ uviedol ZAP.