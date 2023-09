Káva a dehydratácia: Aká je skutočná pravda?

Bez dostatočného pitného režimu naše telo nemôže normálne fungovať. Kvôli potrebe tekutín sa mnohí vzdávajú pôžitku v podobe kávy, a to pre jej odvodňujúce účinky. Je táto obava namieste?

Neexistuje presné číslo, ktoré by udávalo, koľko tekutín denne by mal vypiť dospelý človek. Hoci sa často skloňujú 2-3 litre, v skutočnosti je to veľmi individuálne. Rozhodujú totiž viaceré faktory vrátane zdravotného stavu, veku a fyzickej záťaže, ktorej je človek vystavený. Bez ohľadu na to je jasné jedno: bez dostatočného príjmu tekutín to ľudské telo jednoducho nezvládne.

Príznaky dehydratácie

A ako zistiť, že vaše telo trpí? Najjednoduchšou kontrolou hydratácie je farba moču. Tmavý signalizuje dehydratáciu, svetlý zase fakt, že si dávate záležať na pravidelnom „zalievaní zvnútra“.

Na uhasenie smädu je najvhodnejšia voda, neperlivé minerálne vody a nesladené čaje. Ak svojmu telu zabezpečíte tieto tekutiny, odvďačí sa vám. Hneď si to všimnete na svojej pokožke, ktorá bude jasnejšia a vypnutejšia. Ďalšou odmenou bude lepšia koncentrácia a celkovo lepší pocit. Dostatok tekutín pomáha aj predchádzaniu bolesti hlavy.

Opatrnosť nadovšetko

Reputácia kávy z hľadiska pitného režimu nie je práve najlepšia. Spája sa s ňou totiž odvodňovací účinok. Keďže ľudské telo potrebuje pre svoj dobrý výkon dostatok tekutín, šálka čierneho moku v tom moc nepomôže. Aspoň sa tak doteraz hovorievalo. O to viac možno prekvapí zistenie, že tento obľúbený nápoj nie je až taký zlý a v skutočnosti sa môže rátať do pitného režimu.

Dôležité je pritom slovíčko striedmosť. „Ak si doprajete kvalitnú kávu a s jej pitím to nepreženiete, nemusíte sa obávať dehydratácie,“ zdôrazňuje Václav Faltus z pražiarne Zlaté Zrnko. Hoci má obľúbený nápoj diuretický účinok, teda podporuje vylučovanie moču, platí to len pri vysokých dávkach.

Podľa výskumu viac ako 1,2 litra kávy denne s vaším organizmom dosť zamáva. Striedmejší by mali byť hlavne ľudia so srdcovými problémami a tí, ktorí bojujú s vysokým krvným tlakom. Kofeínový nápoj totiž pohne s číslami na tlakomere smerom nahor.

Hoci posledné štúdie ukázali, že najdôležitejší životný orgán káva neohrozuje a krvný tlak zvýši len nakrátko po vypití, opatrnosť je namieste.

Káva a dehydratácia

V súvislosti s nápojom sa často spomína odvodňovanie organizmu, keďže káva stimuluje močenie a prispieva k väčšej tvorbe moču. V skutočnosti to však s čiernym mokom nie je také zlé. Pri bežnej konzumácii kávy zvyčajne nedochádza k významnej dehydratácii tela. Pre väčšinu zdravých ľudí pitie mierneho množstva kávy (asi 3 – 4 šálky denne) zvyčajne nevedie k dehydratácii, ak je zabezpečený aj príjem tekutín z iných zdrojov. Navyše, ak šálku zapijete pohárom vody, odvodňovací efekt bude minimálny.

Dehydratácia by hrozila v prípade, ak by ste pitie väčšieho množstva kávy nevyvažovali prijímaním iných tekutín, najmä vody. „To, že káva dehydratuje je síce mýtus, ale ak sa chceme dobre hydratovať, tak je oveľa efektívnejšia čistá voda,“ dodáva baristka Monika Matúšová z pražiarne Zlaté Zrnko.

Bezkofeínová káva ako menšie zlo

Za odvodňovacím efektom je kofeín, ktorý taktiež stimuluje centrálny nervový systém a podporuje bdelosť. Mohlo by sa teda zdať, že bezkofeínový nápoj bude zásah do čierneho. V prvom rade treba upozorniť, že nie je úplne bez povzbudzujúcej látky, hoci jej obsahuje veľmi malé množstvo. Napriek tomu sa bezkofeínový náprotivok považuje za skvelú alternatívu klasickej kávy v tehotenstve aj počas dojčenia. Príjemným bonusom bude priaznivý vplyv na srdce vďaka antioxidantom a nižšiemu obsahu kofeínu.

Na obsah stimulujúcej látky v nápoji upozornia taktiež iné faktory. „Koľko množstva kofeínu bude káva obsahovať, závisí od spôsobu a najmä dĺžky extrakcie alebo lúhovania zŕn v horúcej vode a tiež od toho, v akej nadmorskej výške bobule kávovníka rástli,“ objasňuje baristka Monika Matúšová a zároveň prezrádza, že najmenej kofeínu má ristretto. Pri jeho príprave voda prechádza cez kávové zrná iba krátko. Najskôr sa uvoľňujú aromatické látky a oleje a medzi poslednými zložkami je kofeín. Nadmorskú výšku, v ktorej kávovník rástol, samozrejme, v obchode nezistíte. Pomôcť vám však môže informácia, že čím vyššie, tým má menej kofeínu. „Všímajte si taktiež obaly produktov s informáciami týkajúcimi sa intenzity kofeínu, arómy, vyváženosti a podobne,“ radí na záver Monika Matúšová.