Kardiovaskulárne ochorenia trápia takmer polovicu Slovákov, no len tretina využíva bezplatné preventívne prehliadky

Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšie diagnózy na Slovensku, pričom na ne lieči až 41 % poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), vrátane viac ako 11 tisíc detí a mladých ľudí do 19 rokov. Najčastejším ochorením je hypertenzia, ktorou trpí takmer 919-tisíc poistencov, najmä vo vekovej skupine 60 až 79 rokov.
Prevencia zostáva nízka
Napriek dostupnosti bezplatných preventívnych prehliadok ich využíva len 31 % dospelých poistencov VšZP. Svetový deň srdca je preto príležitosťou pripomenúť dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu. „Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou spotrebou liekov v Európe, pričom priemerný vek dožitia v zdraví zaostáva za väčšinou krajín Európskej Únie. Každoročne preto investujeme do projektov, ktoré prinášajú prevenciu bližšie k ľuďom,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
VšZP každoročne investuje do projektov zameraných na prevenciu, vrátane skríningových pozvánok a osvetových kampaní. V roku 2024 rozoslala viac než 430 000 pozvánok na skríningy a oslovila takmer 255 000 ľudí na verejných podujatiach. Projekt Vlak Pre zdravie umožňuje cestujúcim merať si krvný tlak a absolvovať vyšetrenia priamo počas cesty. V rámci projektu Máj – mesiac merania tlaku krvi (MMM) v roku 2025 zrealizovala VšZP merania u približne 1 600 ľudí vrátane 700 zamestnancov.
Odborníci oceňujú aktívny prístup poisťovne
Viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová ocenila aktívny prístup VšZP k prevencii a zapájanie zamestnancov i verejnosti. „Takýto prístup môže byť motiváciou aj pre ďalšie veľké spoločnosti, ktorým by malo záležať na zdraví svojich zamestnancov a zdraví populácie,“ dodala Anna Vachulová.
VšZP je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je Slovenská republika. Poisťovňa získala ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v kategórii Zdravotné poisťovne za roky 2021 až 2024.