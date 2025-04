K Svetovému dňu hemofílie sa tradične pripojí aj NDS, na červeno rozsvieti dva diaľničné tunely

Národná diaľničná spoločnosť sa rozhodla aj tento rok zapojiť do podpory Svetového dňa hemofílie.

Na znak spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s touto chorobou sa večer 17. apríla rozsvietia na červeno dva diaľničné mosty: most Vydumanec v Prešove a estakáda v Považskej Bystrici.

Hemofília je nevyliečiteľná genetická porucha zrážanlivosti krvi. Pacientom spôsobuje veľké bolesti a nezastaviteľné krvácanie, ktoré predstavuje vážne ohrozenie života.

Národná diaľničná spoločnosť každoročne vyjadruje symbolickú podporu ľuďom čeliacim tomuto ochoreniu. Na červeno sa aj tento rok rozsvieti most Vydumanec v Prešove a estakáda v Považskej Bystrici, a to zajtra od 20:00 do ranných hodín.

Cieľom tohto symbolického vysvietenia rôznych objektov po celom svete je upozorniť na výzvy, ktorým čelí takmer pol milióna ľudí na celom svete a vyjadriť podporu pacientom, ktorí sa s touto chorobou denne vyrovnávajú.