Hroziaca katastrofa v Afganistane, väčšina zdravotníckeho sektora čelí kolapsu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že až 80 percent služieb, ktoré v Afganistane podporuje, by mohlo byť do júna pozastavených pre nedostatok financií.

„Bez naliehavého zásahu by sa do júna 2025 mohlo zatvoriť viac ako 220 ďalších zariadení, čím by ďalších 1,8 milióna Afgancov zostalo bez prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti,“ uvádza sa vo vyhlásení WHO.

Spoliehanie sa na neziskový sektor

Zdravotnícka agentúra OSN uviedla, že 167 takýchto projektov už bolo zatvorených pre nedostatok finančnej podpory. „Následky sa budú merať podľa stratených životov,“ povedal šéf WHO pre Afganistan Edwin Ceniza Salvador. „Nie je to len o financovaní. Je to aj otázka humanitárnej núdzovej situácie, ktorá ohrozuje roky pokroku v posilňovaní afganského zdravotného systému,“ dodal Salvador.

Vláda hnutia Taliban v Afganistane nie je medzinárodne uznávaná a vo veľkej miere sa spolieha na mimovládne organizácie, agentúry Organizácie Spojených národov (OSN) a darcov, aby udržala zdravotný systém nad vodou.