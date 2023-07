Hlavný hygienik radí, ako sa na dovolenke vyhnúť zdravotným problémom. Čo by mala obsahovať vaša lekárnička?

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR radí dovolenkárom riadiť sa viacerými zásadami, aby sa vyhli zdravotným problémom v zahraničí.

V prípade, že cestujú s malými deťmi, ide o chronicky chorých pacientov alebo osoby so špeciálnou diétou, odporúča hlavný hygienik SR Ján Mikas navštíviť pred cestou ošetrujúceho lekára.

Ako bezpečne cestovať?

„Rovnako tak urobte v prípade, že cestujete do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov,“ radí.

Do niektorých krajín sa vyžadujú povinné očkovania, inde sú odporúčané. Potrebné očkovania zabezpečujú najmä oddelenia pre cudzokrajné choroby pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach. Základný prehľad odporúčaných očkovaní pre cestovateľov možno nájsť na webovom sídle ÚVZ.

Hygienici ďalej dovolenkárom v zahraničí odporúčajú konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo. Ovocie a zeleninu musia byť umyté balenou pitnou vodou alebo ošúpané. Na dovolenke sa treba vyhýbať majonézam, vajíčkam, studeným misám a chladeným nápojom s kockami ľadu, pretože tie môže byť vyrobené z kontaminovanej vody.

Riziko kliešťovej encefalitídy

Mlieko a mliečne výrobky by sa mali jesť iba tepelne upravené, inak hrozí riziko nákazy kliešťovou encefalitídou. Dovolenkári by mali tiež zvážiť, či je v danej destinácii bezpečné konzumovať zmrzlinu. Kvalitná zmrzlina by mala mať príjemnú vôňu aj chuť, charakteristickú po použitých surovinách.

Farba musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám, konzistencia má byť hladká, bez kryštálikov ľadu a hrudiek, s výnimkou prísad použitých na ochutenie, ako je napríklad ovocie či orechy. Na dovolenke rovnako netreba zabúdať na časté a dôkladné umývanie rúk a umývanie zubov len pitnou vodou.

Ochrana zdravia v lokálnych podmienkach

Pred cestou je vhodné skontrolovať si odporúčania pre návštevníkov daného štátu, či už na oficiálnej webovej stránke určenej pre návštevníkov krajiny, alebo na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde možno zároveň získať ďalšie užitočné tipy na ochranu zdravia v lokálnych podmienkach.

„Zaujímajte sa o dostupnosť pitnej vody, fungovanie zdravotnej starostlivosti a o informácie o výskyte vážnych infekčných ochorení, ako sú napríklad ebola či marburg alebo malária. Zistite si, kde sa nachádzajú miestne nemocnice či lekárne. Ak užívate lieky, uistite sa, že si ich so sebou vezmete v dostatočnom množstve,” upozornila vedúca Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR Júlia Adamčíková.

Potrebné lieky

Okrem liekov, ktoré cestovateľ bežne užíva, si treba na cestu zobrať aj ďalšie lieky. Sú to napríklad: lieky proti horúčke a bolestiam hlavy, kvapky do nosa a očí, lieky proti hnačke, lieky proti nevoľnosti z pohybu, proti zápche, antihistaminiká, antialergický krém potrebný pri poštípaní hmyzom a v prípade pobytu v oblasti s výskytom malárie aj antimalariká.

Ďalej netreba zabúdať ani na repelent, dezinfekčný prostriedok, pohotovostné obväzy, obväzovú vatu, pinzetu, nožničky a náplaste.