Hlavný hygienik Ján Mikas končí vo funkcii. Pellegrini naznačil, kto ho môže nahradiť

Hlavného hygienika Jána Mikasa by mala odvolať ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková ešte v utorok, najneskôr v stredu. Uviedol to predseda parlamentu Peter Pellegrini pre Plus jeden deň.

Výmene hlavného hygienika mali podľa Pellegriniho predchádzať dlhé rokovania. „Podmienky pre tento úrad sú tak komplikované, že ich spĺňajú možno traja ľudia na Slovensku,“ uviedol Pellegrini. Predseda Hlasu však neprezradil, kto Mikasa nahradí.

„Môžem povedať, že to bude žena, ktorá je dlhoročnou pracovníčkou v tejto oblasti a má predstavu o lepšom riadení hygieny na Slovensku,“ uviedol a dodal, že nejde o žiadnu politickú nomináciu. Meno novej hlavnej hygieničky by malo byť známe až pri jej menovaní do funkcie.

Peter Pellegrini sa vyjadril, že odvolanie hlavného hygienika nesúvisí s medializovanou výzvou šéfa SNS Andreja Danka. „O výmene pána Mikasa sme hovorili dávnejšie predtým, ako to avizoval pán predseda Danko. Je to na základe iniciatívy Hlasu a pani ministerky Dolinkovej,“ uviedol.