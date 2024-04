Pripravte si pevné nervy, jedlo a pitie a čakajte od piatej rána. Krutá realita pacientov, ktorí sa chcú dostať k špecialistovi

Pacienti musia mnohokrát strpieť skoré stávanie, dážď aj zimu, aby sa dostali na vyšetrenie. Aj to je dôsledok preťaženosti odborných lekárov. Ako uviedla TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, napríklad v Senci musia čakať pred zamknutou poliklinikou.

„Už o piatej tu ľudia poctivo stoja. No, čo máme robiť? Ale v zime je to horšie,“ zareagoval Jozef. Aj na sociálnej sieti sa rozprúdila debata o tom, že dostať na krčné v seneckej poliklinike je takmer nemožné.

Situácia je z roka na rok neúnosnejšia

„Pripravte si pevné nervy, jedlo a pitie a môžete čakať ráno o 5. hodine pred poliklinikou,“ napísal muž. „Keď otvoria, rýchlo utekať na poschodie, aby vás nikto nepredbehol. Sestrička vydá 8, maximálne 10 časeniek,“ ozrejmila zase ďalšia žena.

ORL ambulancia je však jedinou na celý okres Senec, ktorý má 80-tisícový spád pacientov. „Tá situácia je z roka na rok neúnosnejšia, čo sa týka počtu pacientov. Pričom naša ambulancia je zameraná nielen na dospelých, ale aj detský vek. To sú pacienti od nula do sto rokov. Častokrát sa to už vyhrocuje až do nejakých sporných situácií,“ uviedla Ivona Szaboová, lekárka na ORL v Senci.

Nočné preteky

Snažia sa robiť všetko, čo je v ich silách, pretože akútne stavy musia vsúvať medzi chronických a od rána čakajúcich ľudí. Stav je však ešte horší, keďže v noci sú preteky pri online objednávaní.

„Ten systém sa otvára niekedy o polnoci. Tak mamičky alebo aj príbuzní mnohokrát čakajú na takýto termín už od polnoci,“ dodal Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR tvrdí, že sa aktívne zameriava na posilnenie ambulantnej starostlivosti a za posledné obdobie vzniklo 22 nových ambulancií, z toho 15 všeobecných a 7 pediatrických. Ambulancie však volajú po dofinancovaní a avizujú poplatky. Pacienti tak dostávajú na podpis súhlas s poskytovaním služieb, ktorý už musia zaplatiť.

Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.