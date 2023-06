Dozorná rada VšZP sa cíti oklamaná, napriek zlej finančnej kondícií poisťovňa zazmluvňuje stále ďalšie sumy

Vedenie Všeobecnej zdravotnej poistenie (VšZP) aj napriek upozorneniam dozornej rady poisťovne dotuje súkromné laboratória obrovskými finančnými prostriedkami.

Opatrenia bez dopadu na pacientov

Laboratórium Medirex tak dosahuje enormné zisky aj vďaka príjmom od štátnej zdravotnej poisťovne. Predseda dozornej rady VšZP Martin Smatana tvrdí, že sa dozorná rada cíti oklamaná, keďže vedenie VšZP prisľúbilo, že sa marže nebudú navyšovať.

Najbližšie dni by sa podľa neho malo rozhodnúť, aký úsporný plán k ozdraveniu poisťovne sa zavedie. Smatana to uviedol v relácií Teraz takto denníka Plus jeden deň.

Dozorná rada poisťovne podľa Smatanu pripravila opatrenia, ktoré poisťovňa vie zaviesť a ktoré nemajú primárny dopad na pacientov.

„Pozreli sme sa napríklad na rezervy v prevádzke poisťovne a na to, či je nevyhnutné mať všetky skupiny výdavkov. Či niektoré investície do obnovy pobočiek sa nedajú odložiť v čase, keď vieme, že je zlá situácia, aby každé euro, čo bolo k dispozícii, išlo pacientom a aby pár rokov peniaze nešli do niečoho, čo nesúvisí priamo so zdravotnou starostlivosťou,“ povedal.

Navyšovanie limitov

Aj napriek tomu, že je VšZP v zlej finančnej kondícii, poisťovňa zazmluvňuje stále ďalšie sumy.

Šéf dozornej rady VšZP sa v relácii vyjadril, že navrhované úsporné opatrenia sú primárne k tomu, čo nesúvisí so zdravotnou starostlivosťou. Jedinou výnimkou je podľa neho laboratórna diagnostika.

„Nesúhlasili sme s tým, aby sa navyšovali limity a vedenie ich navýšilo,“ povedal Smatana. Upozornil na to, že dozorná rada poisťovne má voči vedeniu poisťovne len odporúčací charakter.

Odporúčanie dozornej rady

„My sme odporúčali ponechať zmluvy tak minimálne počas dvoch rokov, aby to navýšenie, ktoré sa uskutočnilo, sa vyrovnalo. Vieme, že bola rekordná inflácia, rástli mzdy, naše predpoklady boli také, že časom sa tie marže znormalizujú, len sa nesmie ďalej navyšovať. Nestalo sa tak,“ povedal Smatana. Podľa šéfa dozornej rady toto nebol korektný krok.

„Dokonca osobne sme sa cítili pomerne oklamano, pretože nám bolo prisľúbené, že nič také sa nestane,“ povedal.

„Ja ako predseda dozornej rady som ministrovi povedal, že ak budú nejaké zmeny, lebo teraz sa pripravuje ozdravný plán, tak môže rátať s tým, že ja mu svoju pozíciu ponúknem a môže ma nahradiť kýmkoľvek, koho on bude na ten ozdravný plán považovať za vhodnejšieho,“ uzavrel Smatana.