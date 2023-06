Problémy s VšZP pretrvávajú, s Nemocnicou Bory stále nemá zazmluvnené všetky výkony

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ani po dva a pol mesiacoch nezazmluvnila Nemocnici Bory väčšinu výkonov. Nemocnica pritom poskytuje zdravotnú starostlivosť v 39 odbornostiach a od spustenia prevádzky ošetrila viac ako 12-tisíc pacientov.

Komplikuje sa tým spustenie urgentu

Na rozdiel od súkromných poisťovní, zmluva so štátnou VšZP pokrýva stále iba časť ambulantných a diagnostických výkonov. Tento stav komplikuje prípravy na spustenie nového urgentného príjmu, ktorý by mal od septembra výrazne pomôcť pri zvládaní akútnych pacientov zo západnej časti hlavného mesta a priľahlých regiónov Záhoria po zatvorení urgentu v Malackách. Uviedol to hovorca siete Svet zdravia Tomáš Král.

„Aj keď vnímame záujem o zaradenie Nemocnice Bory do pevnej optimalizovanej siete, posun pri zazmluvnení ďalších výkonov zo strany VsŽP nie je ani po dva a pol mesiacoch prevádzky žiadny. Preto vyzývame štátnu poisťovňu o jasné stanovisko, či sa plánuje s nemocnicou dohodnúť na programoch ústavnej starostlivosti alebo naďalej chce pre svojich poistencov na Boroch zabezpečovať iba časť ambulantných ošetrení,“ zdôraznil generálny riaditeľ Penta Hospitals International Peter Lednický.