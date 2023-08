Doprava do nemocníc nie je výsadou jednej poisťovne, reaguje VšZP na kampaň Dôvery

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) na základe zmlúv s poskytovateľmi dopravnej zdravotnej služby zabezpečuje dlhodobo pre svojich poistencov prepravu medzi všetkými zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku.

Zákonný nárok pacienta

Štátna zdravotná poisťovňa tak reaguje na vyjadrenie zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá uplynulý týždeň oznámila verejnosti bezplatnú prepravu pacientov na operáciu v Nemocnici Bory. Informovala o tom hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

Poisťovňa Dôvera vo svojej najnovšej kampani sľubuje pre svojich poistencov dovoz a odvoz na operácie v Nemocnici Bory. VšZP svojich poistencov ubezpečuje, že v prípade, ak to bude opodstatnené, prepravu z nemocnice aj do nemocnice uhradí aj VšZP, a to nielen do Nemocnice Bory. Ide totiž o zákonný nárok pacienta, ktorý všetky zdravotné poisťovne roky hradia.

„Doprava do nemocníc nie je výsadou jednej poisťovne,“ uviedla hovorkyňa.

Zavádzajúce prezentovanie benefitov

Toto zabezpečenie jednej zo štandardných zložiek poskytovania zdravotnej starostlivosti VšZP považuje za zavádzajúce prezentovanie benefitného systému. Poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby má povinnosť previesť pacienta v prípade, že pacientovi bola preprava indikovaná lekárom a zdravotná poisťovňa takúto prepravu v štandardných podmienkach uhradí.

Zdravotná poisťovňa Dôvera tento týždeň na tlačovej konferencii oznámila verejnosti nový benefit vo forme bezplatnej prepravy na plánovanú hospitalizáciu v Nemocnici Bory. Tento proces zahŕňa aj odvoz z nej. Nárok na túto službu budú mať tí pacienti, ktorí nemajú dlhy na zdravotnom poistení a boli objednaní na hospitalizáciu v Nemocnici Bory.

PR špecialista poisťovne Dôvera Matej Štepianský na sociálnej sieti upozornil na to, že poistenci Dôvery majú zabezpečenú dopravu na hospitalizáciu do Nemocnice Bory a späť aj bez indikácie lekára.

„O dopravu si môžu požiadať sami, pečiatku lekára nepotrebujú,“ tvrdí.

Doprava zadarmo aj bez indikácie

Ako uvádza poisťovňa Dôvera na svojej internetovej stránke, ak je doprava indikovaná zo zdravotných dôvodov, je súčasťou verejného zdravotného poistenia. Dopravná zdravotná služba si však v takomto prípade môže pýtať od poistenca doplatok 0,1 eura za kilometer. Vďaka benefitu Dôvery tento doplatok účtovať nebude.

„Poistenec bude mať navyše dopravu zadarmo aj bez indikácie, čiže v prípade jednoduchších plánovaných zákrokov, ako je napríklad operácia žlčníka,“ upozornila Dôvera.

VšZP poistencov vyzýva, aby sa oboznámili detailnejšie s týmto benefitom priamo na stránke zdravotnej poisťovne Dôvera.

„Okrem iného tam zistia, že pacienti budú vození len podľa kapacít Dopravnej zdravotnej služby či to, že možnosť prepravy sa netýka napríklad vstupných či predoperačných vyšetrení,“ uzavrela Peterová.