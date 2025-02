Dočkáme sa opäť zubných benefitov? Pacienti aj zubári ich chcú späť, podľa ministerstva sú na ťahu poisťovne

Minulý rok v máji boli vtedajšou ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou zrušené zubné benefity, nakoľko podľa jej slov naplnili svoje možnosti. Síce odvtedy ubehlo pár mesiacov, ale pacienti aj lekári volajú po ich obnovení. Od nového roka sú totiž tzv. cashbackové výhody regulované zákonom. Informuje TV Joj na stránke Noviny.sk.

„Vďaka tomuto príspevku bolo stomatologické vyšetrenie určite dostupnejšie pre väčšinu pacientov,“ povedala pre televíziu zubárka Michaela Trapezanlidis. Teraz si ho musia pacienti hradiť. „Je tam mierny pokles záujmu, ani nie o preventívne prehliadky, ale skôr o následné ošetrenie,“ doplnil prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík.

Vďaka benefitu pribúdali pacienti

Zdravotná poisťovňa Union evidovala veľký záujem v apríli 2024, keď boli benefity zrušené, čo naznačuje, že pacienti chceli využiť poslednú možnosť čerpania príspevkov. Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamenala nárast počtu poistencov absolvujúcich dentálnu hygienu v roku 2023, zatiaľ čo poisťovňa Dôvera nepozorovala znížený záujem o platené výkony dentálnej hygieny po zrušení benefitov.

Zubárka Trapezanlidis tvrdí, že vďaka širokej osvete veľa pacientov, ktorí doposiaľ neabsolvovali zubnú hygienu, sa ju podujali absolvovať. „Aspoň nejakých 30 alebo 50 eur mi refinancoval štát, teraz mi to nerefinancuje nikto,“ povedala v ankete žena. „Myslím si, že by sa mali preplácať zubné benefity. Tí, ktorí sú poistenci zdravotnej poisťovne, tak majú na to nárok,“ uviedol muž.

Zmena v regulácii benefitov

V novom roku však nastala zmena regulácie benefitov. Podľa riaditeľky Asociácie zdravotných poisťovní Dajany Petríkovej je poskytovanie týchto výhod prísne regulované zákonom, ktorý stanovuje presné rámce pre ich zavedenie a využívanie.

„To, či zdravotná poisťovňa bude poskytovať a preplácať zdravotné výkony nad rámec zákonom stanoveného rozsahu zdravotnej starostlivosti, je rozhodnutie zdravotnej poisťovne,“ informovalo vo svojom vyjadrení ministerstvo zdravotníctva.

Poisťovne môžu prísť s novými benefitmi

Financovanie zubných benefitov bolo hradené z vyčlenených prostriedkov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Do konca roka 2024 tvorili tieto prostriedky jedno percento, po novom je to len pol percenta.

Zdravotnícka analytička Jana Ježíková uviedla, že cieľom tejto úpravy je zabrániť, aby poisťovne nevynakladali neúmerne veľa peňazí určených na zdravotnú starostlivosť na úhradu benefitov.

Lekári a pacienti však naďalej volajú po navrátení zubných benefitov, pričom Ježíková dodala, že zdravotné poisťovne môžu prichádzať s novými benefitmi, najmä v období pred prepoisťovacou kampaňou, ktorá vrcholí ku koncu septembra.