Desaťtisíce žien nemajú svojho gynekológa, upozorňuje poisťovňa. Regionálne rozdiely sú výrazné

Union zdravotná poisťovňa eviduje viac ako 20-tisíc žien, ktoré nemajú zazmluvneného lekára, u ktorého by boli registrované na pravidelnú gynekologickú starostlivosť, predstavuje to každú šiestu dospelú poistenkyňu. Z údajov vyplývajú výrazné regionálne rozdiely. Informovala o tom v piatok hovorkyňa uvedenej inštitúcie Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Spresnila, že najvyšší podiel žien bez gynekológa predmetná spoločnosť eviduje v Bratislavskom kraji, kde nie je kapitovaných 17 % dospelých poistenkýň. V Košickom kraji je to 15,9 % a v Prešovskom kraji 14,2 %. Najnižší podiel nekapitovaných žien má Trenčiansky kraj, 11 %.
Regionálne rozdiely môžu podľa slov Dupaľovej Ksenzsighovej súvisieť s dostupnosťou ambulancií, vyťaženosťou lekárov, ale aj s migráciou obyvateľstva či odkladaním preventívnych prehliadok zo strany žien. „Kapitácia u gynekológa nie je formalita. Je to základ pravidelnej prevencie, včasného záchytu onkologických ochorení či riešenia problémov, ktoré sa v počiatočných štádiách nemusia prejavovať výraznými príznakmi,“ upozornila.
Doplnila, že ženy, ktoré nemajú svojho gynekológa, častejšie vyhľadávajú starostlivosť až pri akútnych ťažkostiach. „To môže viesť k neskoršej diagnostike ochorení, náročnejšej liečbe a vyšším nákladom na zdravotnú starostlivosť. Pravidelné preventívne prehliadky pritom zohrávajú kľúčovú úlohu najmä pri záchyte rakoviny či ďalších gynekologických diagnóz, kde včasné odhalenie výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu,“ zdôraznila.
Uvedená inštitúcia preto vyzýva svoje poistenkyne, aby si overili, či sú kapitované u gynekológa, a v prípade potreby si zabezpečili registráciu. „Prevencia je najjednoduchší spôsob, ako predísť vážnym zdravotným komplikáciám. Naším cieľom je, aby každá poistenkyňa mala dostupnú a pravidelnú gynekologickú starostlivosť,“ doplnila Dupaľová Ksenzsighová.