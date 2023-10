Depresia a mýty, ktorým často veríme: Toto je 8 klamstiev

Keď sa hovorí o depresii, často narazíme na mylné predstavy a mýty, ktoré nám bránia v skutočnom porozumení tejto závažnej duševnej poruchy. Tieto nesprávne informácie môžu byť nielen zavádzajúce, ale aj nebezpečné pre tých, ktorí ňou trpia. Prečo sú depresia a mýty, ktoré ju sprevádzajú niekedy život ohrozujúce? Odpoveď je jednoduchá. V rámci Európy vyhasnú v dôsledku samovraždy denne 3 ľudské životy. Preto na nasledujúce klamstvá by sme si mali dať pozor.

1. Mýtus: Depresia je len smútok

Pravda: Toto je jeden z najrozšírenejších mýtov. Depresia je oveľa hlbšia a komplexnejšia, než len pocit smútku. Zahŕňa pocity beznádeje, bezcennosti, stratu záujmu, bolesti a mnohých ďalších príznakov. Zatiaľ čo smútok môže byť súčasťou depresie, redukcia tejto zložitej duševnej poruchy na jednoduchý pocit je nesprávna a zavádzajúca.

2. Mýtus: Depresiu spôsobuje iba traumatická udalosť

Pravda: Trauma síce môže byť spúšťačom depresie, ale nejde len o jedinú príčinu. Mnoho ľudí totiž trpelo touto psychickou poruchou a pritom nemali na to zjavný dôvod. Depresia býva často výsledkom kombinácie viacerých faktorov, ako je napríklad genetika, biológia a chemická rovnováha v mozgu a práve životná trauma môže zhoršiť už existujúci problém.

3. Mýtus: Depresia je bežnou súčasťou života

Pravda: Aj keď je normálne cítiť občasné pocity smútku, trvalá a vážna depresia je nebezpečná zdravotná porucha, ktorá si vyžaduje odbornú pomoc. Ak prežívate pocity smútku, beznádeje, hnevu, podráždenosti, úzkosti, nezostávajte s nimi sami. Byť otvorený pomoci vám môže zachrániť život.

4. Mýtus: Depresia je len vo vašej hlave

Pravda: Depresia je komplexná porucha, ktorá má psychologické, sociálne a biologické prejavy. Keď ste v depresii, môžete cítiť rôzne symptómy, ako sú bolesti hlavy, či iné zdravotné problémy, ktoré s depresiou zdanlivo nesúvisia. Opak je však pravdou. Vaše telo a myseľ sú totiž veľmi prepojené.

5. Mýtus: Depresiu prežíva každý rovnako

Pravda: Neexistuje žiadna univerzálna skúsenosť s depresiou. To je vážna stigma, ktorú musí naša spoločnosť prekonať. Každá osoba je totiž jedinečná, a tak aj depresiu prežíva každý z nás odlišne. Dôležité je pochopiť, že táto psychická porucha sa môže prejavovať rôzne a je dôležité hľadať odbornú pomoc, ak máte podozrenie, že sa tento problém týka vás alebo niekoho blízkeho.

6. Mýtus: Depresia je len prejav slabosti

Pravda: Toto je často spájané s názorom, že ľudia by mali „zostať silní“ alebo “ sa prekonať „. Skutočnosť je taká, že depresia je komplexná duševná porucha a nemá nič spoločné so slabosťou charakteru.

7. Mýtus: Depresiu si môžete jednoducho „vybrať“ z hlavy

Pravda: Rovnako ako nikto nikdy nevinil človeka so zlomenou nohou za to, že nevie chodiť, nemali by sme obviňovať ľudí s depresiou, že „si to len vymýšľajú“. Depresia je skutočná a vážna.

8. Mýtus: Depresiou trpia len dospelí

Pravda: V rámci Európy trpí duševnými poruchami deväť miliónov mladistvých vo veku 10 až 19 rokov, z toho 55 percent tvoria stavy depresie a úzkosti. Na Slovensku v kritickom veku 13 až 18 rokov prekonáva psychické problémy až 36 % mladých.

Depresia a mýty, ktorým často veríme, môžu preto ohroziť nielen kvalitu života jednotlivca, ale aj jeho život. V tejto súvislosti je potrebné informovať sa a zvyšovať povedomie o dôležitosti duševného zdravia.