Čo si dáme na tanier, ovplyvní náš deň: Ako jedlo formuje naše pocity?

Predstavte si, že máte pred sebou náročný deň. Zvolíte si na raňajky mastný croissant a kávu, alebo radšej jogurt s čerstvým ovocím? Možno to znie ako nepodstatná otázka, no pravda je, že to, čo jeme, ovplyvňuje nielen našu silu, ale aj to, ako sa cítime.

Vedeli ste, že váš črevný mikrobióm, ktorý obsahuje bilióny baktérií, má priamy vplyv na váš mozog a psychickú pohodu? Toto spojenie medzi črevami a mozgom je kľúčom k pochopeniu toho, prečo výber jedla môže zlepšiť váš deň alebo ho naopak zhoršiť.

Spojenie medzi črevami a psychikou

Naše črevá sú oveľa viac ako len „tráviaci systém“. Vedci ich často označujú ako „druhý mozog“, pretože sú domovom obrovského množstva organizmov, ktoré zahŕňajú mikro látky ovplyvňujúce náladu, spánok a dokonca aj pamäť. Napríklad neurotransmiter ako serotonín, známy ako hormón šťastia, sa z veľkej časti vytvára práve v črevách.

Keď konzumujeme potraviny bohaté na výživu, podporujeme zdravý rast prospešných baktérií, ktoré majú pozitívny vplyv na našu psychiku. Naopak, nezdravá strava plná cukrov a spracovaných potravín môže tento jemný balans narušiť a viesť k zápalu, ktorý ovplyvňuje náš mozog.

Jedlo ako prirodzené „antidepresívum“

Moderná veda aktuálne viac skúma vplyv výživy na duševné zdravie, čo dalo vzniknúť novému odboru – nutričnej psychiatrii. Tento prístup zdôrazňuje, že strava môže byť účinným nástrojom pri podpore liečby psychických porúch.

Ktoré potraviny sú podľa výskumov najlepšie pre našu psychiku?

Ovocie a zelenina – Boli spojené so znížením stresu a vyšším pocitom spokojnosti. Napríklad bobuľové ovocie alebo citrusy môžu zvýšiť optimizmus a znížiť úroveň depresie. Ryby bohaté na omega-3 mastné kyseliny – Losos, sardinky podporujú zdravie mozgu a môžu mať priaznivý vplyv na zmiernenie úzkosti a depresie. Fermentované potraviny – Jogurt, kefír či kimči obsahujú prospešné baktérie, ktoré podporujú zdravú črevnú mikroflóru a môžu zlepšiť náladu. Celozrnné obilniny – Obsahujú vlákninu, ktorá znižuje riziko psychickej nepohody.

Strava, ktorá škodí vašej nálade

Rovnako, ako niektoré potraviny pomáhajú, iné môžu byť tichými sabotérmi našej psychickej pohody. Nadmerné množstvo cukru, spracované potraviny, alkohol a nasýtené tuky môžu spôsobiť energetické výkyvy a zápalové procesy, ktoré ovplyvňujú náš mozog.

Skúste sa zamyslieť nad tým, aké jedlo konzumujete počas dňa. Je plné umelých prísad a rýchlych cukrov? Alebo preferujete prirodzené potraviny?

Ako si zlepšiť náladu cez tanier?

Ak chcete začať so zmenami vo svojej strave, nezabudnite na pár základných pravidiel:

Postupné zmeny sú kľúčové. Nie je vhodné zmeniť celý jedálniček naraz. Skúste radšej každý deň pridať aspoň jeden kúsok ovocia alebo zeleniny. Jedzte vedome. Všímajte si, ako na vás konkrétny druh jedla vplýva a kedy máte zlú náladu. Možno sa objaví po večeri plnej mastných jedál. Zamerajte sa na pestrosť. Kombinujte rôzne druhy potravín, aby ste získali čo najviac živín. Nejedzte sami. Spoločné stolovanie s blízkymi môže priniesť viac radosti a pohody.

Strava a lieky: Na čo si dať pozor

Ak užívate lieky na psychické poruchy, mali by ste byť obozretní pri väčších zmenách vo svojom jedálničku. Niektoré potraviny môžu interagovať s liekmi, čo môže ovplyvniť ich účinnosť. Preto sa vždy poraďte so svojím lekárom.

Vaša strava, vaša pohoda

To, čo si dnes naložíte na tanier, môže byť viac než len zdroj energie – je to investícia do vašej psychickej pohody. Ak začínate uprednostňovať prirodzené, výživné potraviny, vaše telo aj myseľ vám poďakujú.