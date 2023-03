Chronická bolesť, čo ju spôsobuje a ako proti nej bojovať

Každý z nás občas pociťuje nepríjemné pocity bolesti, ktoré sú signálom ochorenia alebo zranenia. Avšak chronická bolesť sa od tej bežnej líši a dokáže nás výrazne obmedzovať. Čo ju spôsobuje a ako proti nej bojovať?

Chronická bolesť je bolesť, ktorú pociťujeme najmenej 12 mesiacov. Zvyčajne pretrváva i po zahojení zranenia či vyliečení a môže sa prejavovať ako ostrá či tupá bolesť. Vyskytuje sa v ktorejkoľvek časti tela a často sa objavuje bez varovania.

Najbežnejšie typy chronickej bolesti

Bolesť hlavy

Bolesť krížov

Pooperačná bolesť

Poúrazová bolesť

Bolesť spôsobená rakovinou

Bolesť pri artritíde

Neurogénna bolesť (bolesť spôsobená poškodením nervov)

Psychogénna bolesť (bolesť, ktorá nie je spôsobená chorobou, zranením alebo poškodením nervov)

Príčiny chronickej bolesti

Medzi najčastejšie príčiny chronickej bolesti patrí zranenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu nervov. Táto skutočnosť totiž má na svedomí trvácnejšiu a intenzívnejšiu bolesť. V tomto prípade liečba základného zranenia nemusí vyriešiť chronickú bolesť.

Niekedy sa však takýto typ bolesti objavuje aj keď nemáme žiadne zranenie. Presné príčiny sú preto stále neznámou. Chronická bolesť môže závisieť aj od nášho zdravotného stavu a niektorých ochorení, ktorých môže byť sprievodným javom. Ide o tieto nasledujúce komplikácie:

endometrióza – bolestivé ochorenie, pri ktorom sliznica maternice rastie mimo ňu,

Fybrimyalgia – chronická bolesť kostí a krížov,

zápalové ochorenie čriev – chronický zápal v tráviacom trakte,

chronický únavový syndróm – ide o extrémnu, chronickú únavu, ktorá je často sprevádzaná bolesťou,

intersticiálna cystitída – chronické ochorenie močového mechúra,

vulvodynia – chronická bolesť vulvy

Rizikové skupiny, ktoré môžu trpieť chronickou bolesťou

Chronická bolesť môže postihnúť všetky vekové skupiny ľudí, no najviac ohrození sú starší dospelí. Okrem veku patrí medzi faktory zvyšujúce riziko vzniku chronickej bolesti tieto nasledujúce skutočnosti:

výskyt zranenia

operácia

pohlavie (ohrozené chronickou bolesťou sú viac ženy)

obezita

Liečba chronickej bolesti

Ako sa zbaviť chronickej bolesti? To záleží najmä od jej príčiny a intenzity. Na liečbu sa používajú väčšinou lieky na utlmenie bolesti (voľnopredajné lieky proti bolesti, nesteroidné protizápalové lieky, opioidné lieky či adjuvantné analgetiká atď.) v kombinácii so zmenou životného štýlu. To znamená zdravšia strava, dostatočný spánok a viac každodenného pohybu.

Pri zmiernení bolesti v niektorých prípadoch pomáhajú aj isté lekárske postupy, ako je napríklad akupunktúra, nervová blokáda, čo je injekcia zabraňujúca nervom vysielať signály bolesti do mozgu, elektrická stimulácia, ktorá znižuje bolesť posielaním miernych elektrických impulzov do svalov.