Chorobnosť na Slovensku stúpla o takmer 9 percent, akútne respiračné ochorenia zasiahli najmä deti

V 5. kalendárnom týždni tohto roka bolo hlásených temer 52-tisíc akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť v porovnaní s predošlým týždňom stúpla o 8,9 percenta, jej nárast bol zaznamenaný vo všetkých krajoch, s výnimkou Prešovského kraja. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ako ďalej uvádza, najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia zas v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť na tieto ochorenia bola v skupine detí mladších ako päť rokov.
„Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 755 osôb, čo predstavuje 3,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 077). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (427) a pneumónie (251),“ uvádza ÚVZ SR. Dopĺňa, že ochorenia hlásilo 57 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast, v prípade všeobecných lekárov pre dospelých išlo o 45 percent. Najvyššiu proporciu hlásiacich lekárov zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji.
„Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2026 hlásených 9 694 ochorení (chorobnosť 367,8/100 000), čo predstavuje 18,7 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť celkovo stúpla o 26,6 percenta,“ priblížil ÚVZ SR. Spresnil, že nárast chorobnosti bol zaznamenaný vo všetkých krajoch, s výnimkou Prešovského a Bratislavského, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji a najnižšia v Košickom kraji. I v prípade týchto ochorení bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine detí do päť rokov.
Chorobnosť v uplynulom týždni zatvorila celkovo 209 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Najviac bolo materských škôl, a to 119. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené aj na 88 základných školách, a tiež na jednej strednej škole a v jedných jasliach. Najviac školských zariadení, a to 41, bolo zatvorených v Trnavskom kraji. Nasleduje Trenčiansky kraj, kde ich bolo 36 a Žilinský kraj s 32. Najmenej školských zariadení hlásilo v uplynulom týždni prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji, konkrétne 14.