Počet hospitalizácií pre akútny koronárny syndróm rastie, ale úmrtnosť dlhodobo klesá

Výskyt akútneho koronárneho syndrómu (AKS) na Slovensku v roku 2024 vzrástol medziročne o štvrtinu. Ide o náhle stavy, ktoré vznikajú pre kritické zníženie alebo zastavenie prietoku krvi srdcovými tepnami.
Nižšia úmrtnosť
Regionálne rozdiely naprieč Slovenskom sú však výrazné. No napriek vyššiemu počtu pacientov sa úmrtnosť na AKS dlhodobo znižuje. V utorok o tom informovala špecialistka komunikácie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Simona Uhlárová Jarošová.
Daný stav vedie k nedostatočnému okysličeniu srdca a bez okamžitej pomoci môže spôsobiť jeho trvalé poškodenie alebo smrť, doplnila uvedená inštitúcia.
„V roku 2024 bolo do Registra akútneho koronárneho syndrómu, ktorý je v správe NCZI, nahlásených spolu 6 609 prípadov hospitalizácií u 6 113 pacientov. Väčšinou išlo o mužov, ktorí tvorili 67,5 % hospitalizovaných. Oproti predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nárast celkového počtu prípadov s akútnym koronárnym syndrómom u mužov i žien. V porovnaní s rokom 2023 vzrástol ich počet o 26 %,“ vyčíslila hovorkyňa NCZI Alena Krčová.
Najviac prípadov
Kým u mužov bola najviac zastúpená veková skupina 45 až 64 rokov, v ženskej populácií dominovali seniorky vo veku 65 až 74 rokov, dodala uvedená organizácia.
Najvyššiu mieru prípadov AKS zaznamenala daná inštitúcia, na základe trvalého pobytu pacientov, v Prešovskom kraji, kde syndróm postihol 180 obyvateľov zo 100-tisíc a v Košickom kraji bolo 146 pacientov na rovnaké množstvo ľudí. Najmenej prípadov mal Banskobystrický kraj, 48 na 100-tisíc obyvateľov, a to u oboch pohlaví, doplnilo Národné centrum zdravotníckych informácií.