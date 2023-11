Čakanie na operáciu malo mať od januára svoj strop, v pesimistickom scenári by to poisťovne stálo cez 180 miliónov eur ročne

Zavedenie maximálnych čakacích lehôt na operácie bude mať zrejme negatívny vplyv na zdravotné poisťovne. Podľa rezortu zdravotníctva však chýbajú údaje, ktoré by to potvrdili a umožnili kvantifikovať.

„Dá sa predpokladať, že pri niektorých medicínskych službách vzrastie potreba a objem realizovaných výkonov iba prechodne. Dočasne to bude mať za následok vyššie výdavky verejného zdravotného poistenia,“ uviedol rezort zdravotníctva.

Chýbajúce spoľahlivé informácie

Podľa ministerstva zdravotníctva sa nedá vylúčiť ani to, že objem niektorých výkonov narastie systémovo.

„Uvedené platí za predpokladu, že sa väčší objem poskytnutej starostlivosti premietne do paušálnych a rozpočtových úhrad nemocníc, respektíve zdravotné poisťovne zavedú úhradový mechanizmus podľa DRG,“ tvrdí rezort.

Kvantifikácia vplyvov rozšírenia maximálnych čakacích lehôt na zdravotné poisťovne z dostupných údajov podľa ministerstva nie je možná. V súčasnosti totiž chýbajú spoľahlivé informácie o skutočných priemerných čakacích lehotách a množstve čakajúcich pacientov.

Optimistický a pesimistický scenár

Aktuálne sa formálne sledujú a zverejňujú čakacie listiny iba pre 15 výkonov týkajúcich sa troch skupín ochorení. „Rozšírenie zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti bude spustené od 1. januára 2024,“ tvrdí rezort.

Bez potrebných údajov vie ministerstvo zdravotníctva len odhadnúť možné dopady čakacích lehôt pre jednotlivé scenáre. Ročná úhrada zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť, ktorá má podľa kategorizácie ústavnej starostlivosti zavedenú maximálnu čakaciu lehotu, predstavuje 819 miliónov eur.

Podľa optimistického scenára by sa zvýšil objem produkcie v nemocniciach o tri percentá a tento nárast by bol v kapacitných možnostiach slovenských poskytovateľov. Objem úhrad zdravotných poisťovní by tak narástol o 25 miliónov eur ročne.

„Na pesimistický scenár, podľa ktorého by objem produkcie vzrástol o 20 percent a z neho by sa štvrtina poskytovala v zahraničí, pripadá vplyv 182 miliónov eur ročne,“ upozorňuje ministerstvo.

Návrh ministerky zdravotníctva

Obavy predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča sa naplnili. Vláda Roberta Fica v pondelok schválila návrh ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), aby sa o jeden rok odsunul pre pacientov dôležitý nárok. Od začiatku budúceho roka mali mať pacienti garantované maximálne čakacie lehoty pri približne 700 operáciách.

Ak by zdravotné poisťovne tieto maximálne čakacie lehoty pre svojich poistencov nezabezpečili, museli by im preplatiť operáciu v súkromnej klinike alebo v zahraničí. Tento nárok pre pacientov do legislatívy presadil exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Vláda súčasne schválila návrh, aby sa parlament týmto návrhom zaoberal v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Rezort zdravotníctva v legislatívnom návrhu, ktorý schválila vláda, reaguje na potrebu oddialenia dátumu vzniku nároku pacienta na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k čakacím listinám. Podľa ministerstva zdravotníctva je to k 1. januáru budúceho roka v prvom roku zberu čakacích listín technicky, procesne a organizačne nevykonateľné.