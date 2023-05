Bývalý šéf čínskeho CDC nevylučuje únik koronavírusu z laboratória vo Wu-chane, prehovoril aj o istom vyšetrovaní

Možnosť, že vírus spôsobujúci COVID-19 unikol z laboratória by sa nemala vylučovať. Pre BBC News to povedal bývalý vysoko postavený čínsky vedec.

Profesor George Kao ako šéf čínskeho Centra pre kontrolu chorôb (CDC) zohrával kľúčovú úlohu v reakcii na pandémiu a snahe vypátrať jej pôvod. „Vždy môžete mať podozrenie na čokoľvek. To je veda. Nič nevylučujte,“ povedal Kao v rozhovore pre podcast BBC Radio 4 Fever: The Hunt for Covid’s Origin.

Čínska vláda však odmieta akékoľvek náznaky, že by choroba mohla pochádzať z laboratória vo Wu-chane.

Formálne vyšetrovanie

Celosvetovo významný virológ a imunológ, ktorý vlani odišiel z čínskeho CDC, je v súčasnosti viceprezidentom čínskej Národnej prírodovednej nadácie.

Podľa BBC tiež v rozhovore naznačil, že čínska vláda možno brala teóriu o úniku z laboratória vážnejšie ako ukazovali jej oficiálne vyhlásenia. V súvislosti s Wu-chanským inštitútom virológie sa totiž podľa neho uskutočnilo určité formálne vyšetrovanie. „Vláda niečo organizovala,“ vyjadril sa, no dodal, že sa na tom nepodieľalo čínske CDC.

Hodnotenie laboratória

Na otázku, či to znamená, že formálnu kontrolu v inštitúte, o ktorom je známe, že sa roky venuje štúdiu koronavírusov, vykonala iná zložka vlády, odpovedal áno a dodal, že „toto laboratórium preverili odborníci“.

To predstavuje prvé takéto potvrdenie, že sa uskutočnilo nejaké oficiálne vyšetrovanie. I keď profesor Kao podľa vlastných slov výsledok nevidel, len „počul“, že laboratórium dostalo dobré vysvedčenie. „Myslím si, že ich záver je, že dodržiavajú všetky protokoly. Nezistili (žiadne) pochybenie,“ uviedol.

„Naozaj nevieme, odkiaľ sa vírus vzal… táto otázka je stále otvorená,“ povedal tiež Kao pre BBC.