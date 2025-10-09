V košickej nemocnici stále pretrvávajú bezpečnostné riziká, na situáciu upozorňujú samotní zdravotníci

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek vyjadrilo vážne obavy nad stavom bezpečnosti v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Upozorňuje, že ani osemnásť mesiacov po vážnom požiari z marca 2024 sa nepodarilo odstrániť zásadné nedostatky, ktoré vtedy ohrozili stovky ľudí.
Evakuovaných bolo vyše 400 osôb
„Ak sa po viac než roku od požiaru v druhej najväčšej nemocnici na Slovensku situácia v oblasti bezpečnosti nepohla vpred, ide o alarmujúci fakt, ktorý nesmie byť prehliadaný a musí byť v čo najkratšom čase bezodkladne vyriešený,“ uviedla Mária Javornická, predsedníčka základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek v UNLP Košice.
Požiar odhalil vážne medzery v evakuačných opatreniach. V čase incidentu sa v budove nachádzalo 766 osôb, pričom evakuovaných bolo len 404. Zvyšných 362 ľudí, medzi nimi aj ležiaci pacienti, novorodenci v inkubátoroch a zdravotnícky personál, zostali uväznení v budove, ktorá nebola vybavená ani evakuačným schodiskom, ani výťahom pre imobilných pacientov.
Oslabnutie dôvery zdravotníkov a pacientov
Podľa Hasičského a záchranného zboru nie je pri súčasnom stave možné evakuovať osoby z vyšších poschodí. Budova má pritom až 18 podlaží a denne v nej pracuje alebo sa lieči približne 1 500 ľudí.
Napriek verejným prísľubom o náprave zostávajú niektoré časti nemocnice naďalej technicky nevyhovujúce a projekty na zvýšenie bezpečnosti sa zatiaľ nerealizujú v požadovanom rozsahu.
Odborári upozorňujú na nečinnosť vedenia UNLP Košice aj ministerstva po požiari v roku 2024
„Sestry, pôrodné asistentky, ale aj ostatný zdravotnícky personál, ktorý v tejto nemocnici denne pracuje, musí mať istotu, že v prípade krízovej situácie dokáže ochrániť pacientov aj samých seba. V opačnom prípade ide o ohrozenie nielen ich zdravia, ale aj ich psychickej pohody – pretože pracovať v prostredí, ktoré nie je bezpečné, znamená byť v trvalom strese,“ dodala Javornická. Odborové združenie upozorňuje, že ak sa roky odkladajú potrebné investície, dôvera zdravotníkov aj pacientov v systém sa oslabuje.
Pripravenosť nemocnice na krízové situácie
„Ak sestra cíti, že pri požiari či inom ohrození nemá ako dostať pacienta do bezpečia, je to pre ňu obrovské morálne bremeno. Sestry nie sú hrdinky z filmov – sú to profesionálky, ktoré si zaslúžia pracovať v prostredí, kde základné bezpečnostné mechanizmy fungujú,“ doplnila Javornická.
Zároveň vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR, aby neodkladne preverilo súčasnú pripravenosť nemocnice na krízové situácie a predložilo konkrétny plán na zabezpečenie ochrany zdravia a života v zariadení.
V košickej univerzitnej nemocnici sa narodili trojičky, ide o druhé trojčatá v krátkom čase - VIDEO
„Nemôžeme čakať, kým sa podobná situácia zopakuje. Sme pripravení spolupracovať s lekármi, odborármi aj vedením nemocnice, ale očakávame, že ministerstvo prevezme jasnú zodpovednosť. Spoločne musíme zabezpečiť, aby sa Košice nestali symbolom zanedbanej bezpečnosti,“ uzavrela Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.