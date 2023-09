Asociácia nemocníc varuje pred kolapsom zdravotnej starostlivosti na detskom urgente 

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) varuje pred kolapsom poskytovania detskej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. Podľa asociácie sa to stane v prípade, ak poslanci parlamentu v piatok na mimoriadnej schôdzi schvália skrátenie hodín poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Nadmerné využívanie to nevyrieši

Kde zároveň nezvýšia poplatky za neodôvodnené využívanie pohotovostí a urgentov v nemocniciach a nebudú rešpektovať minimálne 35 ordinačných hodín päť dní v týždni.

„Trváme na tom, aby bol prijatý návrh, ktorý rešpektuje všetky body dohodnuté Ministerstvom zdravotníctva SR, zdravotníckymi organizáciami a SK8, alebo aby novú legislatívu v tejto oblasti prijal až nový parlament v riadnom legislatívnom konaní,“ uviedla asociácia nemocníc.

Apelujú na poslancov, aby neprijali návrh, ktorý by nielen nevyriešil nadmerné využívanie pohotovostnej služby, ale situáciu by ešte zhoršil. „Dúfame, že predvolebný populizmus nezapríčiní úplný rozklad ďalšej oblasti slovenského zdravotníctva,“ dodala ANS.

Mimoriadnu schôdzu neotvorili

Parlament vo štvrtok neotvoril žiadnu z troch naplánovaných mimoriadnych schôdzí a všetky sa presúvajú na piatok. Po mimoriadnej schôdzi k nelegálnym migrantom a mimoriadnej schôdzi k novele Trestného zákona sa nepodarilo otvoriť ani rokovanie k vládnemu návrhu zmien vo fungovaní pohotovostí.

Prezentovalo sa len 62 poslancov, pri prvom pokuse to bolo 57. Pre dosiahnutie uznášaniaschopnosti parlamentu treba 76 poslancov. Ďalší pokus bude v piatok 8. septembra po mimoriadnych schôdzach o migrantoch a Trestnom zákone. Začiatok rokovania je naplánovaný na 9:00.

Vláda navrhuje, aby sa od začiatku budúceho roka skrátili ordinačné hodiny na pohotovostiach a zvýšili poplatky za neodôvodnené využívanie pohotovostí a urgentov v nemocniciach.

Zvýšenie poplatkov a skrátený čas

O takomto návrhu by mali poslanci rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní. Ordinačné hodiny na pohotovostiach v súčasnosti v pracovných dňoch trvajú od 16:00 do 22:00.

Od začiatku budúceho roka by mali byť pohotovosti v pracovných dňoch dostupné len od 16:00 do 20:00. Cez sviatok, v sobotu a nedeľu lekári na pohotovostiach v súčasnosti ordinujú od 7:00 do 22:00, od budúceho roka by to malo byť od 8:00 do 20:00.

Ďalším opatrením je zvýšenie poplatkov za neoprávnené využívanie pohotovostí a urgentov. Terajší poplatok sa využitie pohotovostí v sume 2 eurá sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť na 5 eur a poplatok za využitie urgentu v nemocnici má stúpnuť z 10 eur na 25 eur.