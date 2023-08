Urgentná starostlivosť o obyvateľov Záhoria je podľa ministerstva zabezpečená, UNB podporila fázovité spúšťanie Borov

Urgentná starostlivosť o obyvateľov Záhoria je zabezpečená. Informovalo o tom tlačové oddelenie ministerstva zdravotníctva.

„Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov Záhoria bolo komunikované so všetkými zainteresovanými stranami, a to Ministerstvom zdravotníctva SR, Univerzitnou nemocnicou v Bratislave (UNB), Nemocnicou Malacky, Nemocnicou Bory, Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR a Záchrannou zdravotnou službou v Bratislave,“ uvádza ministerstvo.

Starostlivosť o kriticky chorých zo Záhoria

UNB podporila plánované fázovité spúšťanie prevádzky Nemocnice Bory a naďalej bude poskytovať starostlivosť o kriticky chorých zo Záhoria.

„Nemocnica Malacky počas nastávajúceho predĺženého víkendu zabezpečí prevádzku ambulancií ústavnej pohotovostnej služby,“ poznamenal rezort s tým, že pre obyvateľov Záhoria je zabezpečená od 1. septembra stanica ZZS so sídlom v Malackách a pokračuje činnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Urgentný príjem nemocnice Bory bude od 1. septembra od 7:00 hod. prijímať pacientov, ktorých privezie ZZS zo spádovej oblasti Malacky, Záhorská Bystrica, Lamač a Devínska Nová Ves.

„Vzhľadom na to, že urgent v Nemocnici Bory bude do plnej prevádzky nabiehať postupne, ostáva pre pacientov do 4. septembra k dispozícii ústavná pohotovostná služba v Nemocnici Malacky,“ vysvetľuje ministerstvo.

Analýza zdravotného stavu

Úzko spolupracovať s Nemocnicou Bory bude od 1. do 4. septembra aj UNB so svojím urgentom – na základe analýzy zdravotného stavu s presne poverenými lekármi bude z uvedenej spádovej oblasti prijímať pacientov v kritickom stave.

„Na situáciu najmä počas predĺženého víkendu je pripravená aj ZZS, región budú pokrývať aj posádky RLP Malacky, Moravský sv. Ján, Stupava, Sološnica, ako aj posádky z Dúbravky, Kramárov a Karlovej Vsi I a II., k dispozícii budú okrem pozemných posádok ZZS aj leteckí záchranári,“ doplnil rezort zdravotníctva.

Oddelenie urgentnej medicíny v Nemocnici Bory uvedú do prevádzky v dvoch fázach. Ako informuje PR špecialistka ProCare Bianka Krejčíová, od 1. septembra bude fungovať vysokoprahová časť určená iba pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby. „Prvý pracovný deň, čiže od rána 4. septembra, sa následne uvedie do prevádzky aj nízkoprahová časť pre bežnú verejnosť,“ uviedla.

Starostlivosť počas predĺženého víkendu

Ako dodala, Nemocnica Bory sa operatívne dohodla s malackou nemocnicou na zabezpečení prevádzky ambulancií ústavnej pohotovostnej služby počas nastávajúceho predĺženého víkendu priamo v nemocnici Malacky, aby v tomto období nenastal výpadok urgentnej starostlivosti pre obyvateľov Záhoria.

„Nemocnica Bory je na otvorenie nového oddelenia plne personálne aj materiálnotechnicky pripravená,“ doplnila Krejčíová s tým, že urgentnú starostlivosť bude poskytovať iba dospelým pacientom. Ročne plánuje na urgentnom príjme ošetriť 40-tisíc pacientov.