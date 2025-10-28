Asociácia nemocníc upozorňuje na negatívne dôsledky memoranda s LOZ, situácia sa zhoršila vo všetkých nemocniciach

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) opätovne upozorňuje na negatívne dôsledky memoranda, ktoré vláda vlani uzavrela s Lekárskym odborovým združením (LOZ). S odstupom času sa podľa asociácie ukazuje, že varovania boli oprávnené a realita priniesla presne tie problémy, pred ktorými ANS v minulosti varovala.
Situácia sa v nemocniciach zhoršila
Situácia sa podľa nej zhoršila vo všetkých nemocniciach bez rozdielu ich zriaďovateľa. Výrazne vzrástli mzdové náklady, pričom zároveň došlo k poklesu počtu výkonov v dôsledku skráteného pracovného času lekárov. Tento trend aktuálne potvrdzujú aj štátne nemocnice združené v Asociácii štátnych nemocníc.
„Znížený počet výkonov súvisí aj s tým, že mnohí lekári zo štátnych nemocníc pracujú zároveň aj v súkromných zariadeniach. Pri tvorbe memoranda sme navrhovali, aby vyššie platy boli vyvážené záväzkom mať len jeden pracovný úväzok. Žiaľ, tento návrh ostal bez odozvy,“ uviedol Igor Pramuk, prvý viceprezident ANS.
Pacienti na poslednom mieste
Podľa neho sa pacienti v tomto nastavení systému ocitajú na poslednom mieste. Čakacie lehoty na zákroky sa predlžujú, pričom odborové požiadavky nahradili odbornú diskusiu.
„Takto to vyzerá, keď odborárska rétorika nahradí odbornú diskusiu. Memorandum, spolu s takzvaným platovým automatom, je v súčasnej podobe neudržateľné,“ doplnil Pramuk.
Asociácia vyzýva na odbornú diskusiu
Asociácia nemocníc Slovenska však víta, že ministerstvo zdravotníctva už otvorene pripúšťa potrebu legislatívnych úprav. „V Asociácii nemocníc Slovenska dlhodobo podporujeme stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, no riešenia musia byť udržateľné pre celý systém,“ zdôraznil prvý viceprezident ANS.
Zároveň vyzýva na odbornú diskusiu, do ktorej by sa mali zapojiť všetky zainteresované strany – ministerstvo zdravotníctva, vedenia nemocníc, ako aj samotní lekári. Cieľom má byť podľa ANS hľadanie reálnych a uskutočniteľných riešení, ktoré zabezpečia kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov.