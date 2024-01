AOPP nesúhlasí s opozičnými námietkami, kvalitná zdravotná starostlivosť by nemala byť predmetom politických bojov

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) jednoznačne nesúhlasí s vyjadreniami o nezákonnom zaradení Nemocnice Bory a Kardiocentra Agel do vyššej kategórie nemocníc v rámci nemocničnej siete. Uviedla to vo svojom stanovisku s tým, že o ich zaradení rozhodla po dôkladnej analýze a v rozsahu platnej právnej úpravy Rada pre tvorbu siete.

Podnet opozičných poslancov

Jej členmi sú zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotných poisťovní, nemocníc a samospráv. Asociácia reagovala na vyjadrenia niektorých opozičných poslancov, ktorí podali podnet na Generálnu prokuratúru SR pre podľa nich protizákonné rozhodnutie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) o zaradení nemocnice Bory a Kardiocentra Agel do vyššej kategórie nemocníc.

„Dlho očakávaná reforma nemocníc je ešte len na začiatku a už naráža na politické boje. Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť by nemala byť používaná na politický boj, ale by mala byť prioritou všetkých politikov bez ohľadu na to, či sú v súčasnosti súčasťou vládnej koalície alebo opozície,“ uvádza AOPP v stanovisku, pod ktorým je podpísaná jej prezidentka Mária Lévyová.

Kritériá zaradenia

Nemocnica Bory na zaradenie do 3. úrovne podľa Asociácie spĺňa v zmysle platnej legislatívy kritérium počtu poistencov v spádovom území, pričom v zákone nie je striktne uvedené, že musí ísť o poistencov s trvalým pobytom v danej spádovej oblasti. Len napríklad Bratislava má oficiálne necelých 450 000 obyvateľov, ktorí tu majú priznaný či už trvalý alebo prechodný pobyt, podľa odhadov však v hlavnom meste žije asi o 200 000 ľudí viac.

Rovnako tak má byť Kardiocentrum Agel v zmysle platnej legislatívy zaradené do 4. úrovne vzhľadom k tomu, že ide o špecializované pracovisko – kardiocentrum. Keďže je novším zdravotníckym pracoviskom a nateraz nemá históriu počtu výkonov, dostalo Kardiocentrum podmienečné zaradenie, ktoré sa bude o dva roky prehodnocovať.