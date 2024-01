Nezaradenie Nemocnice Bory do vyššej kategórie by mohlo obmedziť zdravotnú starostlivosť, tvrdí jej hovorca

Nezaradenie nemocnice Bory do vyššej kategórie nemocníc by mohlo viesť k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti, ktorá na Slovensku doteraz chýbala alebo bola ťažko dostupná. Pre agentúru SITA to viedol hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ.

Predstavitelia troch opozičných strán PS, KDH a Slovensko hovoria v súvislosti so zaradením Nemocnice Bory do vyššej kategórie o možnom trestnom čine.

Doteraz nedostupné medicínske úkony

„Je absurdné, že namiesto skutočných problémov s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti ich oveľa viac trápi podmienené zaradenie novej Nemocnice Bory do tretej úrovne optimalizovanej siete. A to aj napriek tomu, že bez tohto administratívneho rozhodnutia by podľa platnej legislatívy nemohla Nemocnica Bory poskytovať stovkám pacientov aj medicínske výkony, ktoré boli doteraz na Slovensku nedostupné,“ uviedol Kráľ.