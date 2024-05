Ako vyriešiť nedostatok miest pre seniorov a aké sú náklady na kvalitnú starostlivosť?

Problém so starnúcou populáciou na Slovensku ešte len prepuká, no už mnoho rokov je náročné nájsť miesto pre seniora v neštátnom sociálnom zariadení. Súkromných zariadení pribúda a poskytujú seniorom okrem základnej starostlivosti takú pridanú hodnotu, že nielen seniori, ale aj ich rodinní príslušníci uznávajú, že neveľký rozdiel v cene za miesto v súkromnom zariadení sa oplatí zaplatiť. Koľko nás to bude stáť? Máme nárok na nejaké zľavy?

Jedným z prvých projektov, ktorý sa zameral na to, aby seniori mali pod jednou strechou všetky služby, ktoré by využívali, keby ešte mohli bývať doma a ktorý zároveň kládol veľký dôraz na dôstojnú starobu, je Agapé Senior Park v Hornom Bare. Jeho spoluzakladateľka Adriana Škriniarová: „Určite nevyriešime celoslovenský problém, ale chceme zbúrať mýtus, že domov pre seniorov je nejaká staršia budova, stavebnými úpravami prispôsobená ľuďom vo vyššom veku, kde majú strechu nad hlavou, jedlo, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ale inak tam v podstate stratili svoju ľudskú dôstojnosť.“

Aj preto majú seniori v tomto zariadení každodenné terapie na posilnenie kognitívnych schopností, zvýšenie alebo udržanie fyzickej kondície. O seniorov sa individuálne stará tím fyzioterapeutov. Okrem služby všeobecného lekára majú babky a dedkovia k dispozícii aj fyzio lekárku, psychiatričku, endokrinologičku, gynekológa, urológa a internistu.

„Nadštandardné ubytovanie v jedno- a dvojlôžkových izbách nepovažujeme za nadštandard, sme presvedčení, že by to malo byť bežné. Balneológia, kaderníctvo, manikúra a pedikúra priamo v zariadení či terapia s koňmi pre posilnenie duševného zdravia určite zlepšujú každodenný život našich klientov. Potom si radi aj zaspievajú alebo zatancujú, či už v rámci spoločenských akcii, ktoré tu máme, alebo na grilovačkách, ktorých sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci,“ priblížila A. Škriniarová.

Náklady na pobyt v zariadení sú hradené z príspevku štátu, ktorého výška sa odvíja od stupňa odkázanosti seniora a tiež závisí od miesta jeho trvalého bydliska. Ak výška príspevku na pobyt v zariadení nestačí, hradí ho buď senior zo svojho dôchodku, z úspor alebo naň prispievajú rodinní príslušníci.