Ako je to naozaj s cisárskym rezom? Odborníčka odhaľuje mýty

Každé tretie dieťa na Slovensku sa rodí cisárskym rezom. Hoci ide o bezpečný zákrok, odborníci upozorňujú, že by mal byť vyhradený len pre prípady, keď prirodzený pôrod nie je možný.

Apríl ako mesiac povedomia o pôrodoch cisárskym rezom prináša príležitosť rozbiť zaužívané mýty a informovať budúce matky o realite tejto formy pôrodu.

MUDr. Dana Kobidová, MPH z Nemocnice AGEL Zvolen vysvetľuje, že cisársky rez sa indikuje len vtedy, keď prirodzený pôrod nie je možný. Môže ísť o akútne prípady, ako je nedokysličenie plodu, nepostupujúci pôrod, alebo predchádzajúce sekcie. Podiel týchto zákrokov sa však odporúča držať čo najnižšie vzhľadom na operačné riziká.

V zvolenskej nemocnici tvorili cisárske rezy v roku 2024 približne 22,4 % z celkového počtu 1 299 pôrodov – najviac v rámci Banskobystrického kraja.

Zatiaľ čo pri prirodzenom pôrode je dôležitá aktívna príprava, pri plánovanej sekcii ide najmä o predoperačné vyšetrenia a psychickú pohodu ženy. Pacientky podstupujú interné a anestéziologické vyšetrenie, zavedenie katétra a nosenie antitrombotických pančúch.

Oteckovia po sekcii môžu pomôcť s prvým kontaktom s bábätkom – tzv. bondingom. V zvolenskej nemocnici je bonding otca po sekcii zavedený, jeho prítomnosť priamo pri pôrode sa zatiaľ nerealizuje, no odborníci zvažujú túto možnosť do budúcnosti.

„Žena pri sekcii nič necíti a zmešká pôrod dieťaťa“

Väčšina sekcií sa dnes robí v spinálnej anestézii. Matka je pri vedomí a vníma okamih narodenia dieťaťa rovnako ako pri prirodzenom pôrode. Bonding je možný hneď po pôrode, ak to zdravotný stav dovoľuje.

„Dojčenie po sekcii je komplikovanejšie“

Môže byť náročnejšie kvôli bolesti a polohe, no nie nemožné. Dôležité je dojčiť čo najskôr. Lieky proti bolesti majú minimálny vplyv na dieťa, ktoré môže byť spočiatku spavejšie.

„Rekonvalescencia je dlhšia ako pri prirodzenom pôrode“

Fakt. Cisársky rez je veľká brušná operácia s väčšou stratou krvi. Jazva potrebuje čas na zahojenie, pohyb a zotavenie sú pomalšie.