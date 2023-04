Ako si posilniť imunitu? Osvojte si tieto návyky

Ak by sa vás niekto spýtal, ako si posilniť imunitu, vedeli by ste mu odpovedať? Povieme vám, aké sú účinné spôsoby a aj to, ako predchádzať jej oslabeniu.

Imunitu je potrebné posilňovať neustále, nielen vtedy, keď ochoriete. Žiaľ, veľa ľudí sa o seba začne starať až vtedy, keď majú nejaký zdravotný problém. Pristupujte k nej správne a osvojte si tieto každodenné návyky k prirodzenej imunite.

Dbajte na kvalitný spánok

Či chceme alebo nie, nedostatok spánku priamo vplýva na našu produktivitu, energiu a aj imunitu. Najhoršie, čo môžete pre svoj organizmus urobiť, je opakovane chodiť spávať neskoro a nedopriať telu dostatočne dlhý odpočinok.

Ako dospelý človek by ste denne mali spať minimálne 7 až 9 hodín. Spánkový režim si nastavíte tak, že budete chodiť spať aj vstávať v rovnakom čase.

Konzumujte vyváženú stravu

Vedeli ste, že najviac imunitných buniek sa vyskytuje v črevách? Vyplýva z toho, že strava výrazne ovplyvňuje úroveň imunity.

Zaraďte do svojho jedálnička dostatok vlákniny, probiotík či potravín s obsahom zinku. Popri správnom stravovaní nezabúdajte ani na dostatočný pitný režim.

Nezabúdajte na vitamíny

Najlepším spôsobom, ako prijímať vitamíny, je v ich prirodzenej podobe. Zaraďte do svojho jedálnička citrusy, zeleninu, orechy aj semienka. Ak na ich pravidelnú konzumáciu zabúdate, zvoliť môžete aj výživové doplnky na podporu imunity.

Buďte aktívni

Akýkoľvek pohyb je pre telo dobrý a dôležitý. Začnite krátkymi prechádzkami a postupne sa začnite venovať nejakému športu. Nielen, že posilníte svoju imunitu, ale aj zregenerujte myseľ.

Rovnako, ako je dôležité imunitu posilňovať, je dôležité ju pred oslabením chrániť. Aké sú najčastejšie príčiny zníženej imunity?

dlhodobý a veľký stres

nedostatok pohybu

nezdravý životný štýl (alkohol, fajčenie)

nedostatok spánku

Pokúste sa eliminovať všetko, čo negatívne vplýva na vašu imunitu a sústreďte sa na jej posilňovanie. Práve ona vás totiž môže účinne ochrániť pred chorobou v období chrípok a prechladnutí.

