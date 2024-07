Ako sa chrániť pred horúčavami? Pozornosť treba venovať oblečeniu, hydratácii a správnemu používaniu klimatizácie

Chrániť sa pred horúčavami treba vonku aj v interiéri. Hlavný hygienik SR, doktorka Tatiana Červeňová, upozorňuje na dôležitosť správneho oblečenia a obmedzenia fyzickej záťaže počas horúčav.

„Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb a z prírodných materiálov. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože bránia odparovaniu potu,“ uviedla Červeňová. Doktorka Červeňová tiež radí, aby ľudia počas najteplejších hodín dňa medzi 10. a 16. hodinou obmedzovali pobyt vonku.

Dávať si pozor na úpal

„Robievajte si časté prestávky v tieni a fyzicky náročnú aktivitu si plánujte na skoré ranné hodiny,“ dodala. Pre ľudí je počas horúčav dôležité dávať si pozor na úpal a úžeh.

Úpal vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia, zatiaľ čo úžeh je spôsobený priamo slnkom. Obe môžu mať vážne zdravotné dôsledky vrátane bolesti hlavy, mdlôb a rýchleho pulzu. Postihnutého je potrebné premiestniť do chladného prostredia a postupne chladiť obkladmi.

Zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na deti a mládež, docentka Jana Hamade, zdôrazňuje, že najmenšie deti by sa nemali vystavovať slnku vôbec a deti do šesť mesiacov by sa nemali natierať krémami s ochranným faktorom. Interiéry by mali byť podľa doktorky Červeňovej správne tienené a dobre vetrané.

Správne používanie klimatizácie

„Odpojte čo najviac elektrických zariadení a vetrajte priestory v nočných hodinách, aby ste predišli prehrievaniu,“ odporúča. Dôležité je tiež správne používanie ventilátorov a klimatizácie.

Klimatizácia by mala byť nastavená tak, aby rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou nebol vyšší ako 5 až 7 stupňov Celzia, aby sa predišlo teplotnému šoku. Dbať treba aj na pravidelné čistenie klimatizácie či už v domoch alebo autách.

„Nesprávne používaná klimatizácia môže spôsobiť zdravotné problémy aj v aute, najmä pri dlhších cestách,“ dodala vedúca Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR Milada Eštóková. Vysoké teploty môžu podľa Lukáša Juhasa z Odboru preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR na pracoviskách viesť aj k poklesu výkonnosti a zvýšenej únavnosti zamestnancov.