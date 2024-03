Ako môže zlé trávenie ohroziť naše zdravie?

Problémy s trávením nielenže znepríjemňujú život, ale zásadným spôsobom ovplyvňujú aj imunitu a obranyschopnosť organizmu. Môže teda napríklad nafukovanie súvisieť s tým, že sme náchylnejší na chrípku?

Hoci imunitný systém je zložitý „stroj“ prepájajúci organizmus od hlavy po päty, jeho hlavné sídlo je v tráviacom trakte. „Správne trávenie úzko súvisí s imunitou, keďže veľká časť imunitného systému sa nachádza v črevách,“ potvrdzuje odborník na imunitu Adrián Doboly z biotechnologického laboratória Natures. „Konkrétne má podobu miliónov mikroorganizmov, ktoré s imunitným systémom spolupracujú. Aby sme ich mali dostatok, v strave potrebujeme denne primerané množstvo vlákniny – dospelý človek 25 g, probiotiká a tiež beta glukány, ktoré dodávajú týmto mikroorganizmom a ďalším imunitným bunkám energiu.“

Nielen nevyvážená strava, ale aj problémy s trávením ovplyvňujú množstvo a vitalitu týchto mikroorganizmov.

Problémy s trávením

Problémy s trávením môžu byť akútne alebo chronické. Ani jedna forma nie je príjemná, no kým pri akútnych si zvyčajne poradíme aj sami, chronické problémy s trávením musí riešiť lekár alebo dokonca viacero lekárov. Odhaliť príčinu zlého trávenia totiž vôbec nie je jednoduché.

Typickým prejavom problémov s trávením je pocit balvanu v žalúdku, nadúvanie, hnačka, zápcha, plynatosť, nadmerné grganie, pálenie záhy, škvŕkanie v bruchu, bolesť brucha, kŕče v bruchu, nevoľnosť aj vracanie. Pokiaľ ide o akútny stav, zvyčajne je spôsobený tým, čo sme skonzumovali, a prejde po niekoľkých hodinách, maximálne dvoch dňoch.

Čas závisí jednak od celkovej kondície a zdravotného stavu človeka a tiež od príčiny. Strávenie všetkého, čo sme do žalúdka prijali, totiž trvá 24 až 48 hodín.

Ako funguje trávenie

„Proces trávenia sa začína už v ústnej dutine, kde sa jedlo mieša so slinami. Tie obsahujú enzýmy, ktoré štiepia sacharidy. Takáto potrava putuje ďalej do pažeráka a žalúdka, kde sa pomocou žalúdočných kyselín rozkladajú bielkoviny. Natrávená strava odchádza do tenkého čreva, cez steny ktorého sa do krvného obehu vstrebávajú živiny. Nestrávené a nestráviteľné zvyšky stravy pokračujú do hrubého čreva, kde z nich ešte čerpajú priateľské črevné baktérie. Stolicou sa z tela vylúčia všetky nestrávené zvyšky potravy,“ opísal celý proces MUDr. Vladimír Klement, všeobecný lekár pre Agapé Senior Park.

Tenké črevo je najdlhším orgánom tráviacej sústavy (má 3 až 5 metrov a celkovú plochu až 30 m2) a prebieha v ňom finálna premena potravy. Bielkoviny sa premieňajú na aminokyseliny, tuky na mastné kyseliny a sacharidy na jednoduché cukry. Cez množstvo ciev, ktorými je tenké črevo popretkávané, sa do tela vstrebávajú vitamíny, minerály, aminokyseliny, mastné kyseliny aj cukry.

Akékoľvek problémy s trávením zhoršuje vstrebávanie živín a môže viesť k nedostatku niektorých látok (napríklad železa, zinku, vitamínu B12), čo narúša fungovanie imunitného systému.

V prípade akútnych problémov s trávením je preto dôležité dopriať organizmu najskôr diétu (ľahká alebo žiadna potrava, dostatok tekutín v podobe vody alebo slabého čaju) a následne organizmus a imunitu vhodným spôsobom posilniť.

„Po odznení problémov s trávením je užitočné pomôcť bunkám v tráviacom trakte rozmnožiť sa a nabrať silu. Vtedy pomáhajú probiotiká, živé potraviny a mikronizovaný beta glukánz hlivy ustricovej,“ odporúča Doboly.

Mladí a rýchli

Problémom s trávením sa dá do veľkej miery predchádzať práve tým, čo, ako často a koľko toho do úst vložíme. Nielen v závislosti od toho, čo nám chutí a čo je dobré, ale aj podľa toho, koľko máme rokov.

Hoci novorodenci majú ešte nezrelú tráviacu sústavu, ich trávenie je rýchle (kratší tráviaci trakt, prevažne mliečna, neskôr kašovitá strava). V dospelosti trvá trávenie už spomínaných 24 až 48 hodín.

„S pribúdajúcim vekom a najmä v seniorskom veku je metabolizmus pomalší, preto by sa nemali jesť ťažké jedlá ani veľké porcie. O to dôležitejšie je, aby bola strava, ktorú seniori prijímajú, ľahko stráviteľná a dostatočne výživná pre potreby ich tela,“ zdôraznil Klement.

U dospelých bez rozdielu veku platí, že raňajky by mali byť sýte a výživné, aby sme mali dostatok energie vyštartovať do dňa. Je dokázané, že ľudia, ktorí raňajky vynechávajú alebo si ich doprajú iba občas, často vynechávajú aj ostatné jedlá, stravujú sa nepravidelne a majú sklony k nadváhe a obezite.

Obed by mal byť taký akurát a večera ľahká. Pokojne aj o ôsmej večer, hlavne, aby nebola hlavným jedlom dňa, keď sa dobieha všetko zameškané. Keď sme hladní, zjeme viac, prijmeme viac kalórií a zároveň sa zvyšuje riziko tráviacich problémov.

Ešte sme nespomenuli jednu dôležitú látku, ktorá s trávením aj problémami s trávením úzko súvisí. Je to voda, respektíve tekutiny. Ich príjem je ešte dôležitejší než príjem stravy. Kým bez vody vydrží telo maximálne tri dni, bez jedla to zvládne aj niekoľko týždňov.

Kto chce mať dobré trávenie, mal by prijímať dostatok vhodných tekutín (voda, čaj) a nezabúdať dopĺňať ich aj vtedy, keď nás trávenie práve neposlúcha.