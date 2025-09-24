Vzdelávanie ako investícia do seba: Akčné ženy spúšťajú nové členstvo

Komunita Akčné ženy preto prichádza s novým členstvom, ktoré otvára dvere k neustálemu rastu, inšpirácii a podpore. Umožní ženám objavovať nové témy, posúvať svoje hranice a prepájať sa s ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty.
„Veríme, že vzdelávanie by nemalo byť luxusom, ale prirodzenou súčasťou života. Aj počas materskej či rodičovskej dovolenky sa dá pokračovať v rozvoji, nachádzať nové témy a udržiavať si sebavedomie. Spoločná komunita pritom poskytuje nielen vedomosti, ale aj podporu a zmysluplné prepojenia,“ hovorí Martina Novotná, zakladateľka Akčných žien.
Členstvo ako brána k neustálemu učeniu sa
Členstvo ponúka prístup k virtuálnej akadémii – pravidelným webinárom, workshopom, podcastom a praktickým nástrojom, ktoré pomáhajú ženám postupne a systematicky pracovať na sebe. Vytvára priestor pre networking, mentorstvo a komunitu, kde sa zdieľajú skúsenosti aj inšpirácie.
Na rozdiel od tradičných vzdelávacích programov budú všetky témy formované spolu s členkami.
Ak bude skupina žien potrebovať napríklad kurz umelej inteligencie, základy digitálneho marketingu či tréning praktických zručností pre návrat do práce – ako zvládnuť pracovný pohovor, aktualizovať životopis alebo začať podnikať – Akčné ženy pripravia presne tie témy, o ktoré prejaví záujem viac členiek.
Podpora rovnosti príležitostí
Aj touto aktivitou chcú Akčné ženy podporovať rovnosť príležitostí na pracovnom trhu a motivovať čo najviac žien k neustálemu vzdelávaniu. Veria, že k tomu prispeje nielen kvalitný motivačný obsah na platforme Akčné ženy, ale aj možnosť mentoringu či účasť na rôznych inšpiratívnych eventoch počas celého roka.
Digitálna transformácia vďaka ČSOB nadácii
Možnosť pripraviť tieto nové formy vzdelávania vznikla aj vďaka digitálnemu grantu ČSOB nadácie. Akčné ženy vďaka nemu prešli digitálnou transformáciou, vybudovali novú webovú aplikáciu a vytvorili prostredie, v ktorom sa ženy môžu vzdelávať z pohodlia domova – dostupne a flexibilne.
„V druhom kroku plánujeme pokračovať v mobilnej aplikácii, či AI avatarke akčnej žene. Cieľom je dostať sa k ženám čo najbližšie, na platforme, ktorú používajú najčastejšie, a aj vďaka AI mať čo najakčnejší prístup ku všetkým odpovediam”: dopĺňa Martina, zakladateľka platformy Akčné ženy.
„Podpora vzdelávania žien a ich zapájania do spoločenského a pracovného života je jednou z našich priorít. Teší nás, že grant pomáha Akčným ženám rozšíriť možnosti, ako priniesť kvalitný obsah a digitálne riešenia priamo k ženám, ktoré ich potrebujú,“ uviedla Simona Šípová, správkyňa ČSOB nadácie.
