Vyvíjať tlak na Ukrajinu nie je správna cesta k ukončeniu ruskej vojny, povedala šéfka európskej diplomacie

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová povedala, že je nesprávne vyvíjať tlak na Ukrajinu, aby ukončila ruskú vojnu tak, že sa vzdá časti svojho územia. Kallasová reagovala na správy, že americký prezident Donald Trump tlačil na Kyjev, aby urobil územné ústupky.
„Nesmieme zabúdať, že Rusko je agresorom a Ukrajina je obeťou, takže vyvíjanie tlaku na Ukrajinu ako obeť nie je správnym prístupom. Všetci podporujeme snahy prezidenta Trumpa ukončiť vojnu, ale Putin (ruský vodca) pristúpi na seriózne rokovania iba vtedy, keď bude presvedčený, že prehráva,“ povedala v pondelok Kallasová.
Varovala, že umožniť ruskej vláde dosiahnuť na Ukrajine všetko, čo si zaumieni, by vyslalo nebezpečný signál ďalším potenciálnym agresorom vo svete. „Ak sa agresia vypláca, je to signál, aby sa použila aj na iných miestach,“ konštatovala Kallasová. Trump v piatok po rozhovoroch s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyzval Moskvu a Kyjev, aby zastavili boje „tam, kde sú“. Šéf Bieleho domu je čoraz frustrovanejší, keďže jeho často vychvaľované snahy o ukončenie vojny na Ukrajine uviazli.