Na schôdzke Trump – Zelenskyj nikto nekričal, ale po telefonáte s Putinom bol Trump tvrdý

Americký prezident Donald Trump na piatkovej schôdzke vo Washingtone informoval svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže za prioritu považuje diplomaciu. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedli to zdroje portálov Axios a CNN.
Axios poznamenal, že Zelenskyj dúfal, že z Washingtonu odíde s prísľubmi o nových zbraní, ale ukázalo sa, že Trump bol deň po dlhom telefonáte s ruským vodcom Vladimirom Putinom v úplne inej nálade. Podľa zdrojov portálu Trump jasne dal najavo, že jeho prioritou je v súčasnosti diplomacia a verí, že poskytnutie Tomahawkov by ju mohlo podkopať.
Jeden zdroj uviedol, že stretnutie „nebolo jednoduché“, zatiaľ čo iný ho označil za „zlé“. „Nikto nekričal, ale Trump bol tvrdý,“ cituje Axios jeden zo zdrojov. Axios dodal, že stretnutie sa náhle skončilo po 2,5 hodinách. „Myslím, že sme skončili. Uvidíme, čo sa stane na budúci týždeň,“ povedal Trump s odkazom na plánované americko-ruské rokovania.
Zelenskyj na brífingu uviedol, že ukrajinská a americká strana sa rozhodli zatiaľ o raketách dlhého doletu verejne nehovoriť a dodal, že Spojené štáty nechcú eskaláciu. „Rusi sa boja Tomahawkov,“ poznamenal.