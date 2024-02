Využite každú kilowatthodinu na maximum

Energetická efektivita je dôležitejšia než kedykoľvek predtým, najmä v intralogistike.

Optimalizácia nákladov a efektívne využívanie zdrojov patria medzi kľúčové aspekty pri rozširovaní skladovej či výrobnej prevádzky. Podmienky sa však líšia a pri projektoch tohto typu neexistuje jednotné riešenie. Na dosiahnutie úspechu v podobe nižšej energetickej spotreby a finančných nákladov je vhodné poradiť sa s profesionálmi, ktorí dokážu priniesť riešenie na mieru.

Každý dokáže znižovať náklady na energie

Od širokej škály moderných a efektívnych energetických systémov, cez hardvérové a softvérové riešenia na inteligentné riadenie spotreby energie až po komplexné energetické poradenstvo – existuje veľa možností, ako sa dopracovať k zníženiu spotreby energií, aby bola využitá doslova každá kilowatthodina. S odborným prístupom sa k výraznému zlepšeniu môže dopracovať každá skladová a výrobná prevádzka. A najúčinnejšie je začať komplexnou analýzou situácie. „Pozrieme sa na celkovú spotrebu energie v rámci procesov a identifikujeme potenciálne úspory. Naši odborníci poskytujú komplexné poradenstvo v oblasti energetických systémov a ako si zefektívniť chod celej prevádzky. Ak zákazník aktívne spolupracuje a máme dostatok informácií, o to je to potom jednoduchšie,“ hovorí Marián Vernarec zo STILL Slovensko. Každá informácia pomáha profesionálom navrhnúť optimálne riešenia pre manipulačnú techniku a energetickú infraštruktúru.

Foto: STILL

Nižšia energetická spotreba – ako na to?

Je niekoľko základných aspektov, s ktorými sa pracuje na ceste k energetickej úspore v intralogistike – dostupnosť techniky, infraštruktúra, investičné náklady, prevádzkové náklady a udržateľnosť. „Musíme brať do úvahy všetko, čoho sa v sklade spotreba energie týka. Dostupnosť manipulačnej techniky je jedným z prvých aspektov. Riešime, koľko energie počas zmien vozíky potrebujú, na aký dlhý čas, ako býva ich prevádzka obmedzená výmenou batérií alebo dobíjaním. Z týchto poznatkov nám následne vyplynie, akú infraštruktúru si vyžaduje daná prevádzka, či už ide o nabíjacie stanice, údržbu techniky či skladovanie batérií. Z podrobnej analýzy prvých dvoch aspektov sa dopracujeme k tretiemu, ktorým sú investičné náklady,“ vysvetľuje krok po kroku špecialista zo STILL. Dopĺňa, že v projektovaní ideálneho riešenia pokračujú s prevádzkovými nákladmi a prepracujú sa až k udržateľnosti. Tá je v súčasnej dobe jedným zo základných pilierov efektívneho skladovania. „Hodnotíme, aký potenciál má konkrétny energetický systém, ako dlho sa dá používať a ako by prevádzkovateľ mohol byť čo najekologickejší, prípadne sa úplne vyhnúť produkcii emisií CO2,“ dodáva špecialista.

Foto: STILL

Trendom naďalej Li-Ion

Na základe analýzy odborníci navrhnú konkrétne riešenie, teda optimálnu technológiu pre danú prevádzku. V hre sú tri – tradičná olovená, vysoko účinná Li-Ion technológia a priekopnícke palivové články. Osvedčené olovené batérie sú použiteľné vo väčšine prevádzok. Niekde je ich použitie dokonca najvhodnejším riešením, napríklad pri nepretržitej prevádzke, kde neexistuje možnosť „medzidobíjania“. „Avšak pre väčšinu skladov či výrobných hál, ktoré pracujú na niekoľko zmien a technika sa intenzívne využíva, je vhodná lítium-iónová technológia. Stačí mať možnosť batériu dobíjať počas krátkych prestávok. Možno s ňou dosiahnuť až 30-percentnú úsporu na energiách a tým pádom sa znižujú aj prevádzkové náklady,“ hovorí M. Vernarec. Výhod Li-Ion batérií je niekoľko – batéria sa vo vozíku nevymieňa, nabíja sa príležitostne, kedykoľvek je na to časový priestor, má výrazne kratší nabíjací čas, má vyšší výkon pri nižšej spotrebe energie, je bezúdržbová, môže mať až 2-násobnú kapacitu oproti maximálnej olovenej batérii a nabíjať sa môže bezpečne priamo na pracovisku.

Vozový park s lítium-iónovými batériami môže byť ešte efektívnejší spolu s riešením Smart Energy Unit. Je to technológia, ktorá monitoruje a kontroluje, kedy a ako rýchlo sa vozíky nabíjajú, vďaka čomu sa ešte viac sprehľadní a zefektívni ich prevádzka.

Foto: STILL

STILL má vlastný vodíkový systém

Do tretice je to systém palivových článkov. Najekologickejší a vhodný do nepretržitých prevádzok s viac ako tisíckou prevádzkových hodín ročne. Spoločnosť STILL začala koncom minulého roka s produkciou vlastných palivových článkov určených do vozíkov STILL. Stala sa tak prvým výrobcom manipulačnej techniky v rámci Európy s vlastným vodíkovým systémom. „Vodíkový energetický systém považujeme za budúcnosť. Má mnoho skvelých vlastností, a preto sme ako inovátor v oblasti intralogistiky spustili výrobu vlastných palivových článkov. Na Slovensku však zatiaľ prevádzky nemajú tak dobre vybudovanú infraštruktúru. Potrebujú plniace stanice, sklady na vodík a buď vlastnú výrobu vodíka elektrolýzou alebo ho dovážať, aby ho mohli naplno implementovať. Avšak predpokladáme, že v dohľadnej dobe sa to začne meniť. V STILL sme na tento pokrok pripravení,“ konštatuje M. Vernarec zo STILL Slovensko. Palivové články sú čistým zdrojom energie, majú nulové emisie a do ovzdušia vypúšťajú len vodu v plynnom skupenstve.

Zefektívniť svoju skladovú či výrobnú prevádzku a citeľne znížiť náklady na energie môže byť jednoduchšie, ako sa zdá, v prípade, že úlohu zveríte odborníkom, ktorí nielen detailne situáciu zanalyzujú a odporučia konkrétne riešenia, ale priamo ich dokážu profesionálne implementovať v každom type prevádzky.

